Как клиники привлекают пациентов с помощью телемедицины
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Проект по организации услуг телемедицины сеть «Доктор рядом» начала внедрять около года назад. Договорившись со страховыми компаниями, она прикрепила 200 000 новых пациентов по ДМС, договоры которых включают и очные, и дистанционные консультации, рассказывает гендиректор клиники Александр Пилипчук. По его оценкам, наличие услуг телемедицины привлекло в клинику как минимум 50 000 новых пациентов.
Закон о телемедицине был одобрен Советом Федерации в конце июля этого года и должен вступить в силу с 1 января 2018 г. Он предусматривает создание единой информационной системы в сфере здравоохранения, а также разрешает дистанционные консультации. Минздрав сообщил «Ведомостям», что уже готовит нормативные акты, которые регламентируют порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
Потенциал российского рынка телемедицины, по оценкам компании «Мобильные медицинские технологии», составляет 18 млрд руб. 85% запросов на дистанционные консультации поступают из регионов, говорит Денис Юдчиц, генеральный директор «Мобильных медицинских технологий», руководитель и сооснователь проектов «Педиатр 24/7» и «Онлайн доктор».
Пилипчука из «Доктор рядом» не смущает, что законодатели запретили ставить диагноз и назначать лечение онлайн, потому что многим пациентам нужен не диагноз, а информационная медицинская консультация. По его подсчетам, во время дистанционных консультаций 30% пациентов жалуются на боль и выясняют, к какому врачу сходить, еще 20–25% интересуются, насколько у них серьезное состояние во время гриппа или ОРВИ и стоит ли срочно вызывать «скорую», остальные обращаются за вторым мнением или просят объяснить, что значат цифры в анализах. За такую консультацию пациент платит 500 руб., что дешевле очного приема, и подавляющее большинство онлайновых пациентов потом приходят в клинику на очный прием.
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