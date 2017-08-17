Менеджмент

Как клиники привлекают пациентов с помощью телемедицины

Но роль врачей изменилась

Проект по организации услуг телемедицины сеть «Доктор рядом» начала внедрять около года назад. Договорившись со страховыми компаниями, она прикрепила 200 000 новых пациентов по ДМС, договоры которых включают и очные, и дистанционные консультации, рассказывает гендиректор клиники Александр Пилипчук. По его оценкам, наличие услуг телемедицины привлекло в клинику как минимум 50 000 новых пациентов.

Закон о телемедицине был одобрен Советом Федерации в конце июля этого года и должен вступить в силу с 1 января 2018 г. Он предусматривает создание единой информационной системы в сфере здравоохранения, а также разрешает дистанционные консультации. Минздрав сообщил «Ведомостям», что уже готовит нормативные акты, которые регламентируют порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Потенциал российского рынка телемедицины, по оценкам компании «Мобильные медицинские технологии», составляет 18 млрд руб. 85% запросов на дистанционные консультации поступают из регионов, говорит Денис Юдчиц, генеральный директор «Мобильных медицинских технологий», руководитель и сооснователь проектов «Педиатр 24/7» и «Онлайн доктор».

Пилипчука из «Доктор рядом» не смущает, что законодатели запретили ставить диагноз и назначать лечение онлайн, потому что многим пациентам нужен не диагноз, а информационная медицинская консультация. По его подсчетам, во время дистанционных консультаций 30% пациентов жалуются на боль и выясняют, к какому врачу сходить, еще 20–25% интересуются, насколько у них серьезное состояние во время гриппа или ОРВИ и стоит ли срочно вызывать «скорую», остальные обращаются за вторым мнением или просят объяснить, что значат цифры в анализах. За такую консультацию пациент платит 500 руб., что дешевле очного приема, и подавляющее большинство онлайновых пациентов потом приходят в клинику на очный прием.

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