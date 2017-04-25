В России ожидается быстрое развитие телемедицины

В России телемедицина в полную силу пока не работает, но ее элементы используют многие клиники

О запуске совместных проектов в телемедицине объявили «Яндекс» и оператор сервиса вызова врачей на дом «Doc+» – компания «Новая медицина», «Ренессанс страхование» и сеть клиник «Доктор рядом», оператор МТС и сеть клиник «Медси», входящие в АФК «Система». Телемедицина может структурно изменить рынок медицинских услуг, многие видят выгоду в том, чтобы участвовать в этих изменениях, считает директор по развитию сети «Доктор рядом» Денис Швецов.