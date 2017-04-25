Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Удаленный доступ к врачу

В России ожидается быстрое развитие телемедицины

Крупные компании уже заключают альянсы, ситуацию может резко изменить готовящийся законопроект
В России телемедицина в полную силу пока не работает, но ее элементы используют многие клиники
В России телемедицина в полную силу пока не работает, но ее элементы используют многие клиники
Максим Стулов / Ведомости

О запуске совместных проектов в телемедицине объявили «Яндекс» и оператор сервиса вызова врачей на дом «Doc+» – компания «Новая медицина», «Ренессанс страхование» и сеть клиник «Доктор рядом», оператор МТС и сеть клиник «Медси», входящие в АФК «Система». Телемедицина может структурно изменить рынок медицинских услуг, многие видят выгоду в том, чтобы участвовать в этих изменениях, считает директор по развитию сети «Доктор рядом» Денис Швецов.

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