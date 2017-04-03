«Ренессанс страхование» займется телемедициной

Группа «Ренессанс страхование» с 1 апреля будет предоставлять онлайн-консультации корпоративным клиентам по полису добровольного медицинского страхования (ДМС). Партнером станет сеть клиник «Доктор рядом», рассказали «Ведомостям» управляющий директор по ДМС страховщика Наталья Харина и директор по развитию сети клиник «Доктор рядом» Денис Швецов.

Клиенты «Ренессанс страхования» из любого города смогут установить приложение «Доктор рядом онлайн» и получить видеоконсультацию врачей, рассказывают партнеры. Сейчас полисы ДМС есть более чем у 220 000 корпоративных клиентов страховщика, говорит Харина. В первый год, по ее словам, услуга будет в пакете ДМС бесплатно, а страховщик сможет изучить ее востребованность.

Внедрение телемедицинских услуг выгодно и клиенту, и страховщику, считает Харина. Онлайн-консультации дешевле личных встреч, указывает она. По статистике компании, в 40% случаев – например, для расшифровки анализов – не нужно личное посещение клиники. В некоторых странах телемониторинг и дистанционные консультации сократили количество госпитализаций по некоторым нозологиям почти вдвое, отмечает медицинский директор биомедицинского холдинга «Атлас» Андрей Перфильев.

В течение первого года новой возможностью воспользуются около 3% клиентов «Ренессанс страхования», рассчитывает Швецов. Сама клиника планирует провести за этот период примерно 20 000 дистанционных консультаций. В 2016 г. выручка компании составила около 200 млн руб., на этот год запланирован рост на 60%, в том числе за счет онлайн-консультаций.

До принятия законопроекта о телемедицине врач не будет ставить диагнозы и назначать лечение, а только оказывать информационные услуги клиентам, подчеркивают партнеры. В декабре 2016 г. Минздрав направил в правительство обновленный законопроект о телемедицине. Он может быть внесен в Госдуму в I квартале 2017 г. и принят в весеннюю сессию, писало отраслевое издание Vademecum со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина. В базе Госдумы законопроект пока не опубликован.

Недавно о запуске сервиса онлайн-консультаций заявили одна из крупнейших в стране сеть клиник – «Медси» – и МТС. В первый год полноценной эксплуатации сервиса (после принятия законопроекта о телемедицине) число консультаций в «Медси» может вырасти примерно на 500 000 (сейчас в год их более 6 млн), рассказывала руководитель проектного офиса «Медси» Елена Щербо. Интересуется телемедициной и «Яндекс».

Телемедицинские услуги удобны для коррекции лечения, после лабораторных и диагностических процедур, говорит замдиректора практики по работе с клиентами сектора здравоохранения и фармацевтики «КПМГ в России и СНГ» Дамир Сухов.

В 2016 г. на рынок ДМС пришлось 20% всего рынка частной медицины (683,4 млрд руб.), ссылаются аналитики KPMG на данные BusinesStat. Он вырос на 6,7%, это ниже темпов роста сегмента легальной коммерческой медицины (9,1%; 55% всего рынка) и теневого сектора (7,3%; 25% рынка), пишут аналитики. Рынок телемедицинских услуг будет интересен страховщикам: стоимость онлайн-приема будет ниже стоимости физического контакта, их включение позволит оптимизировать стоимость пакета ДМС для корпоративных клиентов, отмечает Сухов.

В ближайшее время за счет внедрения этой услуги существенных изменений на рынке ДМС не будет, но в будущем возможно удешевление пакета для целевых групп, отмечает заместитель гендиректора – руководитель блока личного страхования «СМП страхование» Оксана Оболенская. Стоимость договоров ДМС может снизиться на 5–15%, сейчас годовая стоимость ДМС – 40 000–70 000 руб., говорит Сухов.