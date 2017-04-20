«Яндекс» запустил сервис медицинских онлайн-консультаций

«Яндекс» и компания «Новая медицина» запустили сервис медицинских онлайн-консультаций, сообщили стороны. Непосредственно услугу, по словам их представителей, оказывают специалисты «Новой медицины» — оператора сервиса по вызову врачей на дом DOC+, «Яндекс» отвечает за техническую часть проекта. Сервис доступен в приложении «Яндекс.Здоровье».

Пока проект работает в тестовом режиме и позволяет получить консультацию только терапевта или педиатра, говорит представитель «Яндекса». В будущем можно будет проконсультироваться и у узких специалистов, добавил директор и сооснователь «Новой медицины» Руслан Зайдуллин. Он отказался уточнить, сколько сейчас в проекте задействовано врачей. Всего в штате DOC+ работают около 300 врачей, в том числе отоларингологи и неврологи, лишь отметил Зайдуллин. Запуск полной версии медсервиса онлайн-консультаций будет зависеть от результатов бета-теста, сообщил представитель «Яндекса».

Консультация терапевта или педиатра через сервис «Яндекса» и «Новой медицины» обойдется в 499 руб., сообщили представители компаний. Правда, оплатить услуги можно только банковской картой, выпущенной в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Это связано с системой биллинга, пояснил представитель «Яндекса».

Размер инвестиций в проект стороны раскрыть отказались, как и ответить на вопрос о распределении между ними дохода.

«Яндекс» не первый, кто предоставляет медицинские консультации через интернет. В начала года заработал проект сети клиник «Доктор рядом»: с момента запуска приложение скачали свыше 10 000 пользователей, из них половина — зарегистрировались в нем, по данным компании. При этом в отличие от нового сервиса «Яндекса» через приложение «Доктор рядом» можно получить консультацию не только у терапевта и педиатра: всего онлайн работает 22 врача из 200 сотрудников клиник сети, рассказала представитель «Доктора рядом». По ее словам, 70% консультаций приходится на терапевтов и педиатров, а самый востребованный из узких специалистов — врач-гинеколог. Запуск подобного сервиса анонсировала и сеть клиник «Медси» вместе с оператором связи МТС. Проект заработает в середине лета, уточнил медицинский директор «Медси» Павел Богомолов. С момента запуска компания планирует разделить помощь на экстренную и плановую: экстренные консультации предоставят кардиологи, терапевты и педиатры, плановые — специалисты разных профилей. Участвовать в пилотном проекте будут около 40 врачей, уточняет Богомолов.

Кроме того, весь I квартал врачи сети «Доктор рядом» консультировали через приложение пациентов бесплатно. В платный режим сервис перешел с 1 апреля — после того, как сеть заключила договор об обслуживании корпоративных клиентов «Ренессанс страхования», напоминает представитель сети «Доктор рядом». Теперь онлайн-консультации врачей клиники включены в программу добровольного медицинского страхования (ДМС) от «Ренессанс страхования», для стороннего пользователя один онлайн-прием стоит 500 руб. Врачи «Медси» также на первом этапе будут оказывать телемедицинские услуги бесплатно, сообщил Богомолов. Он не исключил, что в дальнейшем консультации станут платными, тогда их стоимость будет зависеть от «их наполнения» и «уровня квалификации врача».

До принятия законопроекта о телемедицине все действующие сервисы по оказанию медицинских услуг через интернет не могут ставить диагнозы и назначать лечение — только оказывать информационные услуги пациентам.

В апреле 2016 г. Минздрав выпустил первую версию документа для обсуждения. По нему врач мог консультировать пациента о необходимости очного приема, но не мог заниматься лечением. В качестве альтернативы 30 мая 2016 г. председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин внес в Госдуму законопроект о телемедицине от лица инициативной группы разработчиков — Института развития интернета (ИРИ) при участии Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и «Яндекса». Этот законопроект расширял полномочия специалистов при условии идентификации врача и пациента: врач мог бы дистанционно оказывать помощь в случаях, установленных подзаконными актами Минздрава. Минздрав уже внес в правительство обновленный законопроект о телемедицине, учитывающий замечания заинтересованных органов власти и экспертов, уточнил представитель Минздрава.