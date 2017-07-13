Телемедицина будет доступна не всем россиянам

Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Телемедицина не для всех

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Для проведения консультаций врачам также нужно будет использовать электронную подпись Валерий Матыцин / ТАСС

Пациенты, которые захотят получить удаленную консультацию врача через интернет, должны будут подтвердить свою личность с помощью электронной подписи или Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Такие поправки комитет предлагает внести в законопроект о телемедицине, объяснил он.