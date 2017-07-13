ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Телемедицина не для всех

Телемедицина будет доступна не всем россиянам

Пациентам, желающим получить консультацию врача через интернет, придется регистрироваться на портале госуслуг либо получать электронную подпись
  • Екатерина Смирнова,
  • Елизавета Серьгина,
  • Павел Кантышев
  • / Ведомости

Пациенты, которые захотят получить удаленную консультацию врача через интернет, должны будут подтвердить свою личность с помощью электронной подписи или Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Такие поправки комитет предлагает внести в законопроект о телемедицине, объяснил он.

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