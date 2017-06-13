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Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Советы издалека

Депутаты предложили узаконить интернет-консультации с врачами

Их признают медицинскими услугами и освободят от НДС

С 2018 г. врачи могут получить право дистанционно оказывать услуги пациентам и следить за их здоровьем. А с 2019 г. – выписывать не только бумажные, но и электронные рецепты на препараты, в том числе с наркотическими и психотропными веществами, закреплять рецепты цифровой подписью и сразу же направлять в аптеки. Такой правительственный законопроект о телемедицине комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении.

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