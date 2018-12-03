Компания откажется от поставок в Индию и сократит их в Китай

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«Уралкалий» уходит с крупнейших мировых рынков минеральных удобрений Денис Абрамов / Ведомости

«Уралкалий» направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки. Компания подписала контракт с Китаем на незначительное количество хлористого калия по $290/т, контракт с Индией может быть вовсе не подписан, передал «Интерфакс» из Кении слова основного владельца компании Дмитрия Мазепина. Там бизнесмен проводил переговоры с президентом страны Ухуру Кениатой об условиях участия «Уралкалия» и еще одной его компании – «Уралхима» в тендерах на поставку удобрений сельхозпроизводителям.

Контракт с Китаем в несколько раз меньше традиционного, отметил Мазепин. Подробностей он не привел. Не сделал этого и представитель «Уралкалия». В 2017 г. на долю Индии и Китая приходилось 6 и 14% соответственно в структуре продаж «Уралкалия» и совокупно $552 млн в денежном выражении.