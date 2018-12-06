Статья опубликована в № 4711 от 06.12.2018 под заголовком: Dea приготовила Мексике $2 млрд
Dea Фридмана и его партнеров готова вложить в проекты в Мексике более $2 млрд
Для начала она покупает нефтегазовую компанию Sierra Oil & Gas, владеющую несколькими шельфовыми месторождениями
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Dea Deutsche Erdoel Михаила Фридмана и его партнеров подписала соглашение о покупке независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas
DEA Deutsche Erdoel
Dea Deutsche Erdoel Михаила Фридмана и его партнеров подписала соглашение о покупке независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, сообщили обе компании. Sierra добычу пока не ведет, компания владеет лицензией на поиск углеводородов на шести шельфовых блоках в Мексике. Их суммарные запасы компания не раскрывает. Известны данные лишь по одному из них, Zamа: извлекаемые запасы – 400–800 млн баррелей нефтяного эквивалента. В нем Sierra принадлежит 40%. Начало добычи на Zama ожидается в 2022–2023 гг. По данным оператора проекта – компании Talos Energy, она составит 100 000–150 000 баррелей в сутки.
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