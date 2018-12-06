Через месяц ставка налога на имущество бизнеса увеличится в Москве на 30%

Часть этих расходов компании попытаются переложить на потребителей
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Опасения бизнеса сбылись – с 2019 г. ставка налога на имущество увеличится почти на треть. Будет применяться ставка 2%, сообщил «Ведомостям» представитель департамента экономической политики и развития Москвы.

Регионы сами устанавливают налог на имущество, он не может превышать 2% для объектов, налоговой базой по которым служит кадастровая стоимость. В Москве она повышалась постепенно: с 0,9% в 2014 г. до 1,5% в 2018 г. Если регион не определяет ставку, налог взимается по максимально возможной. По данным Федерального казначейства, в 2017 г. Москва собрала 132,9 млрд руб. налога на имущество бизнеса (6,3% всех налогов), за девять месяцев 2018 г. – 107,4 млрд.

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