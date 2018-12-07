Страны ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти в следующем году

Hussein Malla / AP

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель государства договорились о сокращении добычи нефти с 2019 г. на 1,2 млн барр. в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников встречи. Нефтяной картель уберет с рынка 0,8 млн барр., а другие страны – участники сделки ОПЕК+ снизят добычу на 0,4 млн барр. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.

По словам министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана, каждая страна ОПЕК сократит добычу примерно на 2,8% от уровня октября 2018 г. (ТАСС). Сокращение в присоединившихся к картелю странах составит 2% от того же уровня. Добыча нефти в России в октябре колебалась на уровне около 11,36 млн барр. в сутки. Исходя из этих значений следует, что российским компаниям придется убрать с рынка около 230 млн барр. в сутки. В годовом выражении это соответствует сокращению добычи почти на 8,4 млн т. По данным ЦДУ ТЭК, в 2017 г. добыча нефти в России составила 546,8 млн т.

Мгновенного сокращения добычи нефти для России не будет – участники совещания в Вене согласились с тем, чтобы оно было постепенным, сообщает ТАСС со ссылкой на слова иракского министра. Какой период времени ОПЕК+ согласилась предоставить России для сокращения добычи до уровня нового соглашения, он не уточнил. «Ведомости» ожидают ответа представителя Минэнерго России.

«У нас всегда зимой особый период климатический, поэтому и раньше мы тоже говорили, что нам гораздо сложнее сокращать [добычу], чем другим странам, исходя из наших геологических, климатических условий. Это особенности нашей отрасли нефтедобычи, это не новость», – объяснял 6 декабря министр энергетики России Александр Новак причины, по которым страна настаивала на таком решении.

Требование сократить добычу не коснется Ирана, Венесуэлы и Ливии. Иран не готов даже к символическому снижению до тех пор, пока против нее действуют санкции США, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. После длившегося несколько часов совещания участники сделки ОПЕК+ согласились сделать для Ирана исключение, рассказал журналистам иранский министр нефти Бижан Зангане.

Новая сделка ОПЕК+ стала реакцией картеля и присоединившихся к нему стран на очередное резкое падение цен на нефть. Всего за два месяца с начала октября стоимость Brent обрушилась на четверть до уровня около $60 за баррель.

В прошлый раз решение о сокращении добычи принималось два года назад на фоне падения цен на нефть до исторических минимумов (около $32 за 1 барр. в январе 2016 г.). Соглашение между странами ОПЕК было достигнуто 30 ноября 2016 г. Россия и еще 10 стран присоединились к сделке на следующий день. Участники соглашения договорились с начала 2017 г. убрать с рынка в общей сложности 1,8 млн барр./сутки к уровню октября 2016 г. На долю России пришлось сокращение около 300 млн барр. (достигнуто к концу апреля 2017 г.).

Изначально соглашение заключалось так же, как и сейчас, на полгода, но с того момента дважды продлевалось – в последний раз до конца 2018 г. В конце июня ОПЕК+ решила повысить добычу на 1 млн барр. в сутки. Это объяснялось фактическим перевыполнением сделки из-за санкций США в отношении Ирана и сокращения добычи Венесуэлой из-за кризиса.

На сообщениях о достигнутой договоренности цена нефти взлетела. Баррель Brent на межконтинентальной бирже ICE с поставкой в марте подорожал более чем на 4,7% к закрытию предыдущих торгов – до $63. Фьючерсы на нефть WTI подорожали более чем на 4,2%, превысив $54 за баррель.

Курс рубля после объявления о новом соглашении также начал расти. Доллар ослаб почти на 75 коп. по сравнению с закрытием торгов в четверг – до 66,12 руб., евро – на 83 коп. до 75,27 руб. В ходе торгов курс американской валюты опускался ниже 66 руб. По состоянию на 17.50 доллар торгуется возле отметки 66,1 руб., евро – 75,33 руб.

Инвесторы всю неделю напряженно следили за ходом заседаний в Вене, опасаясь, что члены ОПЕК+ решат сократить добычу на 1 млн барр. в сутки или даже меньше, отмечает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Поэтому, как только появилась информация о том, что сокращение будет более значительным, нефть, а за ней и рубль отреагировали мгновенным ростом, продолжает он. Кроме того, есть надежда, что в апреле экспортеры продлят договор о сокращении нефтедобычи до конца года, отмечает аналитик. По оценкам «БКС премьера», на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 65,2-66,7 руб.

Российскую валюту поддержали позитивные сигналы о том, что параметры сделки ОПЕК+ все же согласованы, говорит аналитик «Нордеа банка» Денис Давыдов. Но есть и второй фактор – в это же время вышли данные по рынку труда в США, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, и доллар сразу начал дешеветь на глобальных рынках, указывает аналитик: индекс доллара в моменте снижался на 0,4%.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены