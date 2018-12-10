Статья опубликована в № 4714 от 11.12.2018 под заголовком: «Сибур» выходит на рынок технологий

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«Сибур» получил свою технологию производства компонентов для полиэтилена. Она оказалась эффективнее зарубежных аналогов Запсибнефтехим

«Сибур» завершил испытания пилотной установки по производству одного из соединений для достраиваемого компанией комплекса «Запсибнефтехим», сообщил «Ведомостям» представитель нефтехимического холдинга. Речь о выпуске альфа-олефинов по собственной технологии, рассказал он. Указывать точное название соединения в компании не стали, сославшись на коммерческую тайну.

Решение о строительстве промышленной установки на новом комплексе в Тобольске может быть принято в 2020 г. «Если примем решение в 2020 г., то запустить сможем уже в 2022 г.», – говорит представитель компании. Стоимость такого проекта, по оценкам «Сибура», может составить «несколько миллиардов рублей».