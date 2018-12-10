Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4714 от 11.12.2018 под заголовком: «Сибур» выходит на рынок технологий

«Сибур» получил свою технологию производства компонентов для полиэтилена

Собственная разработка оказалась эффективнее зарубежных аналогов
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«Сибур» завершил испытания пилотной установки по производству одного из соединений для достраиваемого компанией комплекса «Запсибнефтехим», сообщил «Ведомостям» представитель нефтехимического холдинга. Речь о выпуске альфа-олефинов по собственной технологии, рассказал он. Указывать точное название соединения в компании не стали, сославшись на коммерческую тайну.

Решение о строительстве промышленной установки на новом комплексе в Тобольске может быть принято в 2020 г. «Если примем решение в 2020 г., то запустить сможем уже в 2022 г.», – говорит представитель компании. Стоимость такого проекта, по оценкам «Сибура», может составить «несколько миллиардов рублей».

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