Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Новое имя для борща

Агрохолдинг Владимира Евтушенкова создал бренд для продажи овощей

К концу 2021 года продажи «Степи» в сетях вырастут втрое
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Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) решил увеличить продажи продуктов в рознице, для чего создал новый федеральный бренд «Степь», рассказал «Ведомостям» гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко. Сейчас агрохолдинг – один из лидеров сельскохозяйственной отрасли России, он производит зерновые, сырое молоко, овощи и фрукты и др.

Некоторые из входящих в «Степь» сельхозпредприятий изначально продавали в рознице брендированную продукцию: яблоки – «Сады Кубани», огурцы и помидоры – «Агрокомбинат «Южный». Но до начала 2018 г. большая часть и яблок, и овощей отгружалась оптом через поставщиков – на розницу под собственными брендами «Степи» приходилось всего 30% продаж, рассказывает Недужко. Постепенно компания стала переводить эту продукцию со старых брендов на новый и увеличивать отгрузку непосредственно в розницу. В итоге к концу 2018 г. доля продукции, поставляемой в розницу под собственным брендом, увеличилась втрое – до 90%.

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