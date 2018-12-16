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Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: Цирк не для Гуцериева

Проект Михаила Гуцериева и канадского Cirque du Soleil оказался под угрозой

Путину на него пожаловался Эдгард Запашный, президент обещал разобраться
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Гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре и искусству при президенте России в субботу, 15 декабря, обратил внимание Владимира Путина на совместный проект Михаила Гуцериева и Cirque du Soleil. Один из богатейших бизнесменов России заявлял, что строит в Сколкове первую постоянную площадку для этого канадского цирка в России, она откроется в 2019 г.

Запашный уверен, что такой проект негативно скажется на развитии российского цирка и спорта. Иностранные цирки, в том числе Cirque du Soleil, постоянно переманивают кадры из России, объяснил он. Запашный подчеркнул, что он выступает против создания постоянной площадки для Cirque du Soleil в России, а не против гастролей как таковых: «В то время пока Канада так активно вводит против России санкции, мы становимся вдруг такими гостеприимными». Не нравится Запашному и то, что площадка строится на деньги российского бизнесмена: «Я что-то не припомню, чтобы Гуцериев интересовался нашими цирками».

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