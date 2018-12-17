Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Уголь держит спрос

Уголь останется одним из самых востребованных ресурсов

Спрос на него в ближайшие годы будут обеспечивать страны АТР
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После двухлетнего спада потребление энергетического угля в 2017 г. выросло на 1% до 7,585 млрд т. Это обеспечило прирост производства электроэнергии в мире на 3%, всего производство выросло на 40%. Связано это со стабилизацией экономической ситуации, ростом промышленного производства, потребления электроэнергии и спроса азиатских стран, компенсирующих отказ от угля в Европе и США, пишут аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в отчете «Уголь 2018. Анализ и прогнозы».

Сейчас доля угольной генерации в производстве электроэнергии – 38% и до 2023 г. она сохранится на текущем уровне, говорится в обзоре. «Последние годы энергетический уголь находится в центре обсуждения энергетической и климатической политики. Все больше стран считают ликвидацию угольной генерации одной из ключевых задач своей экологической программы», – напоминают эксперты. Однако для растущих рынков уголь является предпочтительным и доступным источником энергии. Например, потребление угля в Пакистане в 2017 г. выросло на 52%, во Вьетнаме, Австралии и на Филиппинах – на 10%, в Индии – на 4%.

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