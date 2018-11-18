Переход на электромобили вызовет рост потребления угля в мире

Спрос на топливо для электростанций к 2035 году вырастет на 10%

Статья опубликована в № 4698 от 19.11.2018 под заголовком: Уголь для электромобилей

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Спрос на топливо для электростанций к 2035 г. вырастет на 10%, подсчитали СУЭК и McKinsey Денис Абрамов / Ведомости

Развитие новых технологий не обязательно должно приводить к исчезновению старых. Например, с распространением электромобилей вырастет потребность в угле для электростанций, говорится в совместном исследовании крупнейшего в России производителя энергетического угля СУЭК и McKinsey. Для производства дополнительной энергии к 2030 г. может потребоваться 292–452 млн т угля, а к 2035 г. – 544 млн т.

Частично выводы исследования оглашал директор по стратегии СУЭК Владимир Тузов на Российской энергетической неделе в октябре. «Ведомости» ознакомились с полной презентацией, ее подлинность подтвердили представители McKinsey и СУЭК.

Сейчас за счет угля вырабатывается 40% электроэнергии в мире. Потребление этого топлива растет в среднем на 4% ежегодно. При этом Европа постепенно отказывается от угольной генерации, а Азия, наоборот, предпочитает строить электростанции на угле. Уже в 2017 г. 80% потребления энергоуглей пришлось на Азию, преимущественно на Индию и Китай.