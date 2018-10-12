Бизнес / Промышленность

Доля возобновляемой энергетики в России к 2025 году составит всего 1%

По оценке Vygon Consulting, необходимы инвестиции в 1,4 трлн рублей для достижения уровня хотя бы в 4%
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К 2025 г. доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей выработке энергии в России составит всего 1%, или 11,3 млрд кВт ч, не достигнув целевого уровня в 4,5%, говорится в презентации Vygon Consulting («Ведомости» ознакомились с документом).

Несколько лет назад правительство поставило цель до 2020 г. (затем срок был сдвинут на 2024 г.) достичь 4,5% в общей выработке. Для этого требовалось построить 25 ГВт мощностей. Но программа поддержки ВИЭ по договорам предоставления мощности (ДПМ), запущенная в 2013 г., включает строительство лишь 5,5 ГВт мощностей солнечных и ветряных станций и малых ГЭС и еще 445 МВт мусорных электростанций. Первые зеленые станции начали вводить в 2015 г., пик ввода придется на 2021 г. (951 МВт), в среднем по программе ежегодно должно вводиться по 548 МВт в течение 10 лет.

Сейчас обсуждается возможность продления программы ДПМ после 2024 г. Для достижения хотя бы 4% ВИЭ к 2035 г. в этой новой программе должно быть заложено строительство 20 ГВт мощностей, отмечают эксперты Vygon Consulting. По их оценке, в таком случае инвестиции в генерацию составят 1,37 трлн руб., в производство – 43 млрд руб., совокупный прирост ВВП – 1,54 трлн руб. Для потребителей стоимость программы составит около 3,4 трлн руб. до 2040 г., в общем платеже за мощность она будет достигать до 3,9%. Снизить нагрузку на потребителей могут дополнительные меры поддержки ВИЭ: сокращение импортных пошлин, субсидирование процентной ставки по займам и налоговые льготы, считает партнер по практике «Электроэнергетика» Vygon Consulting Алексей Жихарев: «Если задействовать эти механизмы, платеж потребителей может быть снижен на 30%». Без господдержки эксперты ожидают закрытия части инвестиционных проектов, ухода с рынка части зарубежных партнеров, потери компетенций и потенциала развития технологий и НИОКР, считают аналитики Vygon Consulting.

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