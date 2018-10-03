Чубайс предупредил об угрозе деградации отрасли возобновляемой энергетики

Если не продлить программу, отрасль может деградировать, предупредил Чубайс Анна Майорова / URA.RU / TASS

России необходимо в 2025–2035 гг. построить не менее 10 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для поддержания отрасли, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на форуме «Российская энергетическая неделя». Электростанции строятся по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей промышленных потребителей за энергию).

Действующая программа поддержки ВИЭ за счет повышенных платежей за электроэнергию стартовала в 2013 г. и рассчитана на строительство 5,5 МВт мощностей к 2024 г. за 1,7 трлн руб. Если не продлить программу, отрасль может деградировать, предупредил Чубайс: «Возникает реальная опасность, что проделанная работа пойдет насмарку. Если [эта опасность] реализуется, после 2024 г. все помрет».

Останавливать поддержку возобновляемой энергетики после 2024 г. не имеет смысла, согласился председатель правления ассоциации «Совет рынка» Максим Быстров. Но суммарный объем программ развития энергетики за счет потребителей ограничен и на него также претендуют традиционные генераторы, поэтому для развития ВИЭ нужно также искать другие источники, призвал Быстров: «Нужно определить набор методов поддержки ВИЭ. Нужно субсидировать процентную ставку для отрасли. Пусть Минпром найдет бюджетные деньги».

Минпромторг вечером не смог оперативно предоставить комментарий.

Без продления программы ДПМ у российских производителей оборудования для ВИЭ туманные перспективы, так как они не вышли на экспорт, считает аналитик АКРА Наталья Порохова. Строительство 10 ГВт мощностей в течение 10 лет будет стоить потребителям 350 млрд руб. в год или 10% от конечной цены электроэнергии, подсчитала эксперт.

Для развития отрасли необходимы дополнительные 10 ГВт мощностей, сказал представитель «Хевел» (производит солнечные батареи, принадлежит «Роснано» и «Ренове» Виктора Вексельберга), отметив, что она строит по ДПМ около 900 МВт. Представители «Энел Россия», «Солар системс», Минэнерго и Минэкономразвития (ответственны за ДПМ) не ответили на вопросы «Ведомостей».