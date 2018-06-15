Возобновляемая энергетика обыграла ископаемое топливо

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Энергия солнца во многих странах даже без госсубсидий теперь дешевле, чем электричество, вырабатываемое ТЭС и АЭС Abdeljalil Bounhar / AP

Мировые капиталовложения в возобновляемую энергетику составили в 2016 г. (последние доступные данные) $297 млрд, согласно Международному энергетическому агентству (МЭА). Тогда как инвестиции в выработку электроэнергии с помощью тепловых, газовых, угольных и атомных электростанций – $143 млрд. Это вызвано прежде всего снижением стоимости ветряной и солнечной энергии. По прогнозам МЭА, в период до 2025 г. на возобновляемую энергетику будет приходиться 56% чистых добавленных мощностей в электрогенерации.

Почему солнце дешевле

До относительно недавнего времени возобновляемая энергетика во многом поддерживалась за счет налоговых льгот и других государственных субсидий. Но издержки на производство солнечной и ветряной энергии устойчиво снижались в течение последнего десятилетия, что сделало ее более конкурентоспособной. Ее стоимость снизилась настолько, что «ветряные и солнечные [станции] теперь представляют собой наиболее дешевые варианты электрогенерации», утверждает Фрэнсис О'Салливан, директор по исследованиям Energy Initiative при Массачусетском технологическом институте.

Это начинает влиять на бизнес по производству электричества и электрооборудования. General Electric и Siemens уже столкнулись с ослаблением спроса на крупные газовые турбины и объявили о сокращениях персонала в соответствующих подразделениях. Между тем производители солнечных панелей, расположенные в основном в Азии, процветают. Теперь переход на возобновляемую энергетику зачастую обусловлен «исключительно экономическими соображениями», отмечает Даниэль Мерфельд из GE: «Во многих местах это дешевле, а другие технологии стали дороже».