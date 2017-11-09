Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Нефтяники ищут место под солнцем
Зарубежные нефтяные компании стали больше вкладывать в возобновляемые источники энергии
Российские от них отстают: у них нет свободных средств на это
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Крупнейшие нефтяные компании мира увеличили инвестиции в возобновляемую энергетику
Ariana Lindquist/Bloomberg
Впервые с 2011 г. крупнейшие нефтяные компании мира увеличили инвестиции в бизнес, не связанный с нефтедобычей или нефтепереработкой, подсчитали в Центре экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. Учитывались данные 10 крупнейших компаний, среди которых Chevron, Shell, Exxon, BP, Petrobras, Statoil, Eni. Доля непрофильных инвестиций (смежные секторы, новые технологии) у них выросла в 2016 г. до 8%, или до $10 млрд.
Электрозарядка от нефтяника
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