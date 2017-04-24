Великобритания перестает применять ископаемое топливо для электрогенерации

Доля ветряной энергии в генерации выросла в Великобритании с 8 до 18% менее чем за два года

Соединенное королевство в пятницу прожило целый день, не используя электричество, произведенное работающими на угле электростанциями; такое произошло впервые с 1882 г. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные оператора национальной электросети National Grid. По его информации, доля электричества, поступающая от угольных электростанций, упала до нуля около 23.00 в четверг и не восстановилась до полуночи пятницы. Такое уже случалось ранее на несколько часов, отмечает FT, но впервые с 1880-х гг., когда открылась первая электростанция с паровыми двигателями, страна целый день не использовала ископаемое топливо для электрогенерации.

«Первая страна, которая стала применять уголь для производства электричества, теперь стоит на пороге того, чтобы стать первой полностью отказавшейся от него крупной экономикой», – говорит Бен Колдекотт из Оксфордского университета (цитата по FT).

Ему вторит Корди О’Хара, директор системного оператора в National Grid: «Провести целый рабочий день без угля впервые с начала промышленной революции – это переломный момент, свидетельствующий о том, как меняется наша энергетическая система».