SoftBank построит в Саудовской Аравии крупнейший в мире парк солнечных батарей
Саудовская Аравия подписала меморандум с японской SoftBank Group Corp. о реализации в королевстве проекта по солнечной энергетике на $200 млрд, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, речь идет о создании крупнейшего в мире парка солнечных батарей.
Как пояснил основатель SoftBank Масаёси Сон, проект должен снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти. Кроме того, его реализация позволит создать 100 000 рабочих мест и снизить расходы на производство энергии на $40 млрд. Планируется, что к 2030 г. суммарная мощность построенных солнечных панелей составит 200 ГВт.
Меморандум был подписан в Нью-Йорке во вторник, 27 марта. Его подписали Масаёси Сон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бен Салман, который находится с трехнедельным визитом в США. «Это огромный шаг в истории человечества. Он смелый и рискованный, и мы надеемся, что нам удастся его реализовать», – сказал принц.
SoftBank планировал инвестировать в Саудовскую Аравию около $25 млрд в течение последующих трех-четырех лет, отмечает агентство. В частности, $15 млрд компания хотела вложить в город Неом, который Мухаммед Бен Сальман планирует построить на побережье Красного моря. Еще $10 млрд SoftBank планировал вложить в компанию Saudi Electricity Co. в рамках проекта по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной энергетики.
В прошлом году наследный принц представил план строительства футуристичного города Неом на северо-западе страны. Предполагается, что его площадь будет превышать 25 000 кв. км, а стоимость проекта составит $500 млрд.