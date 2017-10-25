Саудовская Аравия построит город будущего за $500 млрд

Наследный принц Мухаммад ибн Салман пригласил бывшего гендиректора Alcoa и Siemens реализовать в Саудовской Аравии футуристический проект Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман представил план строительства футуристичного города, который должен помочь королевству стать страной XXI века. Принц также пообещал, что государство будет исповедовать более толерантную форму ислама и станет открытым для религий и традиций всего мира. Таким образом Саудовская Аравия хочет диверсифицировать экономику и привлечь инвесторов.

Город, получивший название Неом, должен располагаться на побережье Красного моря на северо-западе страны, недалеко от границ с Иорданией и Египтом. Предполагается, что его площадь будет превышать 25 000 кв. км, а стоимость проекта составит $500 млрд. Его должны финансировать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и частные инвесторы. Руководить проектом будет Клаус Кляйнфельд, бывший гендиректор Alcoa, а до этого – Siemens.

Неом – не первая попытка стран Персидского залива построить с нуля новые крупные города, чтобы диверсифицировать зависящую от нефти экономику. В 2006 г. Абу-Даби начал строить город Масдар. Предполагается, что его население составит 50 000 человек, а электроэнергия в нем будет вырабатываться только из возобновляемых источников. Но город до сих не достроен. Кроме того, два года назад Египет объявил о планах построить новую столицу к востоку от Каира, но этот проект стоимостью $300 млрд задерживается.

Саудовская Аравия тоже пыталась строить новые города, чтобы модернизировать экономику. Почти 10 лет назад она начала создавать финансовый округ, названный в честь короля Абдаллы. Этот проект стоимостью $10 млрд должен был привлечь международные финансовые организации, но округ по-прежнему пустует. «Королевство не сильнó в реализации мегапроектов», – говорит экономист Capital Economics Джейсон Тьюви. Они отвлекают правительство от проведения непопулярных, но необходимых экономических реформ, считает он.

Неом должен сильно отличаться не только от нынешней Саудовской Аравии, но и любых других городов. Предполагается, что роботов в нем будет больше, чем людей, и они будут использоваться в различных отраслях – от здравоохранения до обеспечения безопасности. Автомобили, вероятно, будут ездить на автопилоте, а обеспечивать город электричеством должны только солнечная и ветряная энергетика. Принц Мухаммад признал, что осуществить проект будет непросто: «Мечтать легко, но воплотить мечты в реальность сложно».

В Неоме также будут действовать собственные законы, более дружелюбные к бизнесу и иностранным жителям. Так, в видеоролике на презентации проекта были показаны женщины, занимающиеся йогой, и балерина (хотя в Саудовской Аравии женщины обязаны носить в общественных местах одежду, скрывающую их с головы до ног).

Город является частью амбициозного плана реформ «Видение 2030», который должен избавить саудовскую экономику от нефтяной зависимости. Согласно плану, PIF должен делать крупные инвестиции в стране и за рубежом за счет средств, полученных от IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Королевство надеется привлечь до $100 млрд, продав 5% ее акций. Во вторник гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер подтвердил, что IPO должно состояться в 2018 г. Хотя знакомые с ситуацией люди говорили, что оно может быть перенесено на 2019 г. или даже отменено.

Власти Саудовской Аравии также хотят привлечь иностранные инвестиции. Для этого они уже предприняли некоторые шаги, например, смягчили для иностранцев ограничения на фондовом рынке. В сентябре в стране впервые появились коммерческие суды. До этого бизнесмены долго жаловались на неопределенность в юридических вопросах, так как исламское право позволяло судьям свободно интерпретировать законы. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮКТАД), в 2016 г. прямые иностранные инвестиции в Саудовскую Аравию сократились на 8,5% до $7,45 млрд, минимального уровня за последние годы. Как заявил на презентации проекта гендиректор SoftBank Масайоси Сон, его компания будет инвестировать в Saudi Electricity, которая должна обеспечить Неом солнечной энергией.

Проект подчеркивает желание принца Мухаммада либерализовать не только экономику, но и общество Саудовской Аравии. В сентябре страна уже продемонстрировала это, отменив запрет на вождение автомобилей женщинами. «Мы хотим жить нормальной жизнью, которая отражает нашу веротерпимость, наши добрые обычаи и традиции, чтобы сосуществовать с миром и внести вклад и в его развитие, и в развитие нашей страны», – заявил принц.

Перевел Алексей Невельский