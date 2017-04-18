Клаус Кляйнфельд лишился работы из-за злобного письма

Arconic, появившаяся в результате разделения алюминиевого гиганта Alcoa, объявила об уходе Клауса Кляйнфельда с поста генерального директора и председателя совета директоров. Этому предшествовало сильное давление со стороны инвестфонда-активиста Elliott Management, который призывал к отставке Кляйнфельда. Однако причиной его ухода стало не это, а отправленное им письмо представителю Elliott.

Еще на прошлой неделе совет директоров Arconic поддерживал Кляйнфельда, указывает Financial Times. Его сторонники отмечали его роль в разделении бизнеса Alcoa на две части в ноябре 2016 г. Arconic перешли высокомаржинальные операции по производству деталей для аэрокосмической и автомобильной отраслей, а новой Alcoa достались менее привлекательные, как казалось, горнодобывающие и металлургические подразделения.