Промышленность

Клаус Кляйнфельд лишился работы из-за злобного письма

Хедж-фонд Elliot Management все-таки добился его ухода с поста руководителя Arconic
Совет директоров компании, выделившейся из Alcoa, назвал отправку инвестору письма ненадлежащего содержания недальновидным поступком
Совет директоров компании, выделившейся из Alcoa, назвал отправку инвестору письма ненадлежащего содержания недальновидным поступком
Ina Fassbender / Reuters

Arconic, появившаяся в результате разделения алюминиевого гиганта Alcoa, объявила об уходе Клауса Кляйнфельда с поста генерального директора и председателя совета директоров. Этому предшествовало сильное давление со стороны инвестфонда-активиста Elliott Management, который призывал к отставке Кляйнфельда. Однако причиной его ухода стало не это, а отправленное им письмо представителю Elliott.

Еще на прошлой неделе совет директоров Arconic поддерживал Кляйнфельда, указывает Financial Times. Его сторонники отмечали его роль в разделении бизнеса Alcoa на две части в ноябре 2016 г. Arconic перешли высокомаржинальные операции по производству деталей для аэрокосмической и автомобильной отраслей, а новой Alcoa достались менее привлекательные, как казалось, горнодобывающие и металлургические подразделения.

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