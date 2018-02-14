Саудовская Аравия купит российский газ

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих присутствовал в начале декабря прошлого года на церемонии запуска проекта «Ямал СПГ» Евгений Разумный / Ведомости

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco подпишет соглашение о партнерстве с российским СПГ-проектом, рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Саудовские инвесторы проявляют интерес к СПГ-проектам, и сегодня мы увидим очень важное подписание соглашения с одним из ведущих наших СПГ-проектов», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»), не уточнив, о каком проекте идет речь. Представитель РФПИ дополнительных комментариев не предоставил.

В прошлом году министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих присутствовал на церемонии запуска проекта «Ямал СПГ» (50,1% - у «Новатэка», по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у китайской SRF), где президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии покупать российский газ. Саудовский министр на предложение Путина отреагировал словами «поэтому я здесь», напоминает «Интерфакс».

Саудовская Аравия добывает около 110 млрд куб. м газа в год, но все потребляет сама. Страна планирует удвоить добычу в течение 10 лет, передает Bloomberg слова аль-Фалиха. Она ведет переговоры о поставках СПГ из России и США. По данным ВР, запасы газа в Саудовской Аравии составляют 84 трлн куб. м газа.

Газ «Ямала СПГ» почти весь законтрактован. Но у «Новатэка» есть еще один проект – «Арктик СПГ - 2» мощностью 19,1 млн т, партнеры для него ищутся. Строительство «Арктик СПГ - 2» может начаться в 2019 г., а производство – в 2022-2023 гг. Участие в проекте рассматривает давний партнер «Новатэка» - французская Total.

«Новатэк» ведет переговоры об участии в «Арктик СПГ - 2» с инвесторами из Саудовской Аравии, рассказывал министр энергетики Александр Новак. Представитель «Новатэка» заявление Дмитриева не опровергает. Но суть возможного соглашения - идет ли речь о партнерском участии в проекте или только о возможном контрактовании мощностей будущего проекта - компания не комментирует.

Saudi Aramco де-факто отвечает за энергообеспечение Саудовской Аравии, поэтому прямой доступ к поставкам СПГ (особенно с учетом напряженных отношений с Катаром) может стать в перспективе важным вкладом в обеспечение энергобезопасности страны и покрытие пикового спроса на газ, говорит директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова.

Добываемого Saudi Aramco газа пока хватает на покрытие быстрорастущих нужд химической отрасли, но доля нефти в балансе первичного потребления энергии в стране по-прежнему одна из самых высоких в мире – 63%, напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. «Скромный портфель газовых добычных активов приводит к тому, что нефть нередко используется в качестве топлива электростанций. Саудитам участие в «Арктик СПГ - 2» может быть интересным и в качестве диверсификации рисков развиваемого газового бизнеса компании, и как возможность покрытия внутреннего спроса», - считает Белова.

Для «Новатэка», очевидно, важно как привлечение инвестиций под проект «Арктик СПГ - 2», так и формирование нового рынка сбыта. Так что партнерство (помимо вполне понятных геополитических сигналов, важных на фоне продления соглашения ОПЕК+) может носить и вполне прагматический взаимовыгодный характер, считает эксперт.

Пока сложно предполагать, что Saudi Aramсo решит войти в проект на большую его долю, скорее, надо ожидать портфельную инвестицию – с этой точки зрения вряд ли это станет критическим для «Новатэка» и для проекта, но явно добавит уверенности и подаст дополнительный позитивный сигнал другим инвесторам, что, безусловно, важно на фоне действующих санкций, отмечает Митрова.

Тем не менее на данный момент подписание каких-либо юридически обязывающих договоров с «Новатэком» маловероятно, предполагает Белова: «Прежде всего, из-за слишком ранней стадии проработки проекта «Арктик СПГ - 2».