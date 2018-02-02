Саудовская Аравия объединит нефть и высокие технологии

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Интернет в странах Ближнего Востока работает с задержкой из-за отсутствия дата-центров Faisal Al Nasser / Reuters

Alphabet, материнская компания Google, и госкомпания Saudi Aramco обсуждают создание крупного технологического хаба в Саудовской Аравии, утверждают знакомые с ситуацией люди. По их словам, стороны могут создать совместное предприятие, чтобы построить дата-центры в стране. Но пока неясно, кто будет их контролировать и какая информация должна там храниться.

Топ-менеджеры Saudi Aramco и Alphabet ведут переговоры уже несколько месяцев, говорят источники. В них участвовал даже гендиректор Alphabet Ларри Пейдж, также в сотрудничестве заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман. Ему нравится Кремниевая долина, и он хочет развивать в королевстве технологический сектор. Это ключевая часть его плана экономических реформ по снижению нефтезависимости. Но многие детали еще не определены, и неизвестно, когда стороны договорятся.

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