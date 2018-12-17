Японцы купят часть аэропорта Хабаровска
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Акционерное соглашение АО «Хабаровский аэропорт» и консорциум японских компаний подпишут 18 декабря в Токио, на заседании российско-японской межправительственной комиссии, передал «Ведомостям» председатель совета директоров и владелец аэропорта Константин Басюк. Подписание между аэропортом и консорциумом действительно запланировано, говорит федеральный чиновник. Консорциум, куда входят Japan Airport Co. (Jatco, управляет аэропортом Токио «Ханеда», четвертым по величине в мире), Sojitz Corp. (инвестирует в разные отрасли) и Japan Overseas Infrastructure Investment Corp. (частно-государственный фонд, инвестирует в зарубежную инфраструктуру), купит 10% «Международного аэропорта Хабаровска» – компания строит новый терминал внутренних линий и на 100% принадлежит «Хабаровскому аэропорту». Консорциум с российским партнером будут управлять терминалом. Консорциум получит опцион на увеличение доли в «Международном аэропорте Хабаровска» до 25% + 1 акция, сообщает Басюк.
Это первые иностранные инвестиции в строящийся терминал, прежде иностранцы покупали доли или становились участниками концессий в действующих российских аэропортах. Сумму сделки Басюк не раскрывает.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}