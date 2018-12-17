Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Хабаровск примет японцев

Японцы купят часть аэропорта Хабаровска

И принесут с собой технологии и стандарты работы
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Акционерное соглашение АО «Хабаровский аэропорт» и консорциум японских компаний подпишут 18 декабря в Токио, на заседании российско-японской межправительственной комиссии, передал «Ведомостям» председатель совета директоров и владелец аэропорта Константин Басюк. Подписание между аэропортом и консорциумом действительно запланировано, говорит федеральный чиновник. Консорциум, куда входят Japan Airport Co. (Jatco, управляет аэропортом Токио «Ханеда», четвертым по величине в мире), Sojitz Corp. (инвестирует в разные отрасли) и Japan Overseas Infrastructure Investment Corp. (частно-государственный фонд, инвестирует в зарубежную инфраструктуру), купит 10% «Международного аэропорта Хабаровска» – компания строит новый терминал внутренних линий и на 100% принадлежит «Хабаровскому аэропорту». Консорциум с российским партнером будут управлять терминалом. Консорциум получит опцион на увеличение доли в «Международном аэропорте Хабаровска» до 25% + 1 акция, сообщает Басюк.

Это первые иностранные инвестиции в строящийся терминал, прежде иностранцы покупали доли или становились участниками концессий в действующих российских аэропортах. Сумму сделки Басюк не раскрывает.

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