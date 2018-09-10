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Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: Доступное Приморье

Туристы поехали в Приморье

Турпоток в край вырос на 70%, и операторы надеются, что за счет пакетных предложений они смогут привезти в край еще больше россиян
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В 2012 г. перед совещанием глав государств АТЭС во Владивостоке власти решили преобразить город. Тогда в столице Приморского края началось масштабное строительство: строили инфраструктурные и туристические объекты, реставрировали дороги и мосты, открыли новый терминал в аэропорту «Кневичи». На это потратили 680 млрд руб., треть – из федерального бюджета. После саммита началась разработка и реализация госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013–2020 гг.». На нее из федерального бюджета выделяется 5,49 млрд руб., еще 55,7 млрд руб. должно быть привлечено из внебюджетных средств. Представитель края не смог ответить, сколько из этой суммы уже освоено.

Турпоток растет: в 2017 г. количество интуристов в Приморском крае выросло на 13% до 640 000, а российских – на 70% до 3,5 млн человек, сказано на сайте региона. В 2020 г. их количество должно достигнуть 7,3 млн человек, из которых 1,5 млн – иностранцы. Такие показатели вполне достижимы, считает гендиректор туроператора «Випсервис» Дмитрий Горин: многие программы края ориентированы как раз на увеличение турпотока, также это рассматривается и на федеральном уровне.

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