Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Уголь вывозит РЖД

Экспорт каменного угля – главный драйвер роста грузоперевозок

Но РЖД постепенно наращивает перевозки высокотехнологичных грузов
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Железнодорожные грузовые перевозки в России, на которые приходится 45% всего грузооборота в стране, растут три года подряд. В 2018 г. погрузка на сети «Российских железных дорог» (РЖД, принадлежит государству) может достичь 1,29 млрд т, увеличившись более чем на 2% по сравнению с предыдущим годом, прогнозирует госмонополия. Рост обусловлен в большей степени увеличением объемов перевозок внешнеторговых грузов, комментирует представитель РЖД.

Впрочем, это лишь позволит приблизиться к результату 10-летней давности – в 2008 г. было перевезено около 1,3 млрд т грузов.

Как и 10 лет назад, больше всего РЖД везет угля. Он же обеспечивает основной рост всей погрузки: его доля выросла с 23% до почти 30%. На втором месте – нефть и нефтепродукты. Замыкают топ-3 строительные материалы. Совокупная доля трех лидирующих категорий в общей погрузке РЖД по итогам 11 месяцев 2018 г. составила почти 58% (в 2008 г. – около 56%). В топ-10 грузов также входят железная руда, черные металлы, удобрения, лесные грузы, промышленное сырье, зерно, химикаты.

«Железной дороге выгодны технологичные перевозки. То есть такие, которые требуют наименьших усилий со стороны железнодорожников. А это в основном перевозки сырьевых грузов», – замечает председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Сменили маршруты

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