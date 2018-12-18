Сети просят ФАС снять претензии о сговоре по цифровым ТВ-приставкам

ФАС возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах «Эльдорадо», «Юлмарт», DNS и «М.видео» Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших ритейлеров России, попросила руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева отменить приказ о возбуждении дела в отношении «М.видео» и «Эльдорадо», DNS и «Юлмарта». С копией соответствующего письма за подписью председателя президиума АКОРТ Сергея Белякова ознакомились «Ведомости». Представитель АКОРТ подтвердил его достоверность. Представитель ФАС подтвердил получение письма от АКОРТ, других оперативных комментариев он не предоставил.

На прошлой неделе ФАС возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах «Эльдорадо», «Юлмарт», DNS и «М.видео», сообщала служба. В России, напоминала ФАС, идет переход телевещания с аналогового формата на цифровой в стандарте DVB-T2, первым регионом, где прекращается аналоговое вещание, с 3 декабря 2018 г. стала Тверская область.

ФАС обнаружила, что с июня по декабрь 2018 г. в тверских сетевых магазинах подорожали отдельные модели приставок. Самые дешевые приставки – на 30–100%, по данным службы, устройства стоимостью выше 1000 руб. – на 5–83,9%. В этом ФАС усмотрела признаки нарушения положений Закона о защите конкуренции и необоснованное завышение цен.

АКОРТ в письме Артемьеву утверждает, что ФАС обвинила ритейлеров без предварительного расследования. В свою очередь, ажиотажный спрос на ТВ-приставки, возникший в Тверской области в первые дни отключения аналогового вещания, АКОРТ связывает с «недостаточной координацией структур исполнительной власти», в том числе и ФАС. «По меньшей мере с крупнейшими компаниями АКОРТ не было проведено ни одного совещания, хотя программа отключения аналогового сигнала в Российской Федерации утверждена еще несколько лет назад», – сетует в письме Беляков.

По мнению представителя АКОРТ, у торговых сетей нет экономической мотивации для повышения цен на приставки: это нишевый продукт, а продают его несколько десятков сетей, конкуренция высока. Продажи приставок в российской рознице в 2017–2018 гг. не превышали 1,5 млн штук в год и 1,5–1,7 млрд руб., приводит он данные. «Некоторые торговые сети с осени заморозили ценник на популярные модели на уровне до 1000 руб.», – добавляет представитель АКОРТ. По оценке группы «М.видео-Эльдорадо», средняя цена приставок за год снизилась на 11% до 1130 руб. Сами «М.видео» и «Эльдорадо» снизили цены на ряд моделей приставок на 20–30%, сообщила представитель группы Валерия Андреева.

Директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников заявлял на прошлой неделе, что о сговоре ритейлеров не может быть и речи: «С упомянутыми в сообщении ФАС компаниями мы являемся конкурентами, а не партнерами». Кроме того, по его словам, у компаний практически не пересекается ассортимент ТВ-приставок.