Добыча нефти Россией в 2019 году может снизиться из-за соглашения с ОПЕК

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Крупнейший проект, который планируется запустить в 2019 г., – Лодочное месторождение «Роснефти» Роснефть

На следующий год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития добыча нефти в России ожидается в 555–556 млн т, но она может быть скорректирована с учетом сокращения добычи, о котором недавно договорились добывающие страны, рассказал министр энергетики Александр Новак «Интерфаксу»: «Я думаю, где-то на 3–4 млн т в сторону уменьшения. Думаю [добыча нефти в 2019 г.], будет 552 млн т».

Соглашение о снижении добычи нефти между ОПЕК (15 стран, Катар выйдет из организации в начале года) и еще 10 странами, в том числе Россией, действует с ноября 2016 г. Это так называемое соглашение ОПЕК+. Страны договорились сократить производство на 1,8 млн барр./сутки от уровня октября 2016 г. Однако к маю 2018 г. добыча сократилась даже больше – на 2,6 млн барр./сутки – из-за падения добычи в Венесуэле и неопределенной ситуации с иранской нефтью. Нефть подорожала, а в июне участники решили увеличить суточную добычу на 1 млн барр.