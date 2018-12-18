Добыча нефти Россией в 2019 году может снизиться из-за соглашения с ОПЕК
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
На следующий год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития добыча нефти в России ожидается в 555–556 млн т, но она может быть скорректирована с учетом сокращения добычи, о котором недавно договорились добывающие страны, рассказал министр энергетики Александр Новак «Интерфаксу»: «Я думаю, где-то на 3–4 млн т в сторону уменьшения. Думаю [добыча нефти в 2019 г.], будет 552 млн т».
Соглашение о снижении добычи нефти между ОПЕК (15 стран, Катар выйдет из организации в начале года) и еще 10 странами, в том числе Россией, действует с ноября 2016 г. Это так называемое соглашение ОПЕК+. Страны договорились сократить производство на 1,8 млн барр./сутки от уровня октября 2016 г. Однако к маю 2018 г. добыча сократилась даже больше – на 2,6 млн барр./сутки – из-за падения добычи в Венесуэле и неопределенной ситуации с иранской нефтью. Нефть подорожала, а в июне участники решили увеличить суточную добычу на 1 млн барр.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}