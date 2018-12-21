Минфин США может снять санкции с компаний Олега Дерипаски
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Управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия, на которых готово снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски. В течение 30 дней бизнесмен должен снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore обменяет долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+. Голосовать Дерипаска сможет не более чем 35%, а ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с Дерипаской, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне».
En+ уже обязалась сменить совет директоров. Из 12 человек Дерипаска может номинировать четырех, остальные будут независимыми, причем шестеро – из США и Великобритании. Компании Дерипаски должны предоставлять OFAC полную информацию о своей деятельности и не менять регистрацию с иностранной на российскую без одобрения новых советов директоров и уведомления OFAC.
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