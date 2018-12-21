«Газпром» расширил возможности своей электронной площадки по продаже газа

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За неполные четыре недели после рестарта ЭТП продажи составили 602 млн куб. м, РОСПАН-ИНТЕРНЕШНЛ

На этой неделе, 18 декабря, на электронной торговой платформе (ЭТП) «Газпром экспорта» прошла первая торговая сессия, на которой газ был продан с поставкой «на день вперед», следует из материалов компании. Объем поставки незначителен, чуть менее 700 000 куб. м, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к компании, и называет эту сессию скорее тестовой. Представитель «Газпром экспорта» не ответил на запросы «Ведомостей».

Свою работу ЭТП «Газпром экспорта» начала во второй половине сентября. «Этот инструмент позволит усовершенствовать взаимодействие с нашими покупателями в Европе, сделав механизм продажи газа еще более эффективным. Кроме того, мы рассчитываем, что эта платформа станет дополнительным способом оптимизации поставок газа», – говорила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.