Чиновники хотят оснащать новые грузовики специальными датчиками с 2024 года

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













На перевозчиков надвигается новая мера контроля Виталий Невар / ТАСС

Чиновники придумали новую меру контроля за бизнесом: чтобы бороться с перевесом у грузовиков, они хотят оснащать их датчиками измерения осевой нагрузки. Законодательство, требующее ставить их на грузовики массой больше 3,5 т, будет подготовлено к 2024 г. Такое предложение содержится в паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Планируется, что паспорт будет утвержден правительством в понедельник, говорит представитель вице-премьера Максима Акимова.

До конца 2021 г. Минпромторг и Минтранс должны будут подготовить изменения в техрегламент Таможенного союза, которые запретят ввозить в Россию грузовики без таких датчиков, до конца 2023 г. изменения должны появиться и в российском техрегламенте, говорится в паспорте проекта («Ведомости» ознакомились с частью документа). После 2023 г. на новых автомобилях должны быть установленные производителем датчики, объясняет представитель Акимова, заставлять ставить их на старые машины не будут. Датчики на имеющиеся грузовики будут устанавливаться по желанию, уточняет человек, знающий об этом от федерального чиновника.