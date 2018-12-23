Чиновники хотят оснащать новые грузовики специальными датчиками с 2024 года
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Чиновники придумали новую меру контроля за бизнесом: чтобы бороться с перевесом у грузовиков, они хотят оснащать их датчиками измерения осевой нагрузки. Законодательство, требующее ставить их на грузовики массой больше 3,5 т, будет подготовлено к 2024 г. Такое предложение содержится в паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Планируется, что паспорт будет утвержден правительством в понедельник, говорит представитель вице-премьера Максима Акимова.
До конца 2021 г. Минпромторг и Минтранс должны будут подготовить изменения в техрегламент Таможенного союза, которые запретят ввозить в Россию грузовики без таких датчиков, до конца 2023 г. изменения должны появиться и в российском техрегламенте, говорится в паспорте проекта («Ведомости» ознакомились с частью документа). После 2023 г. на новых автомобилях должны быть установленные производителем датчики, объясняет представитель Акимова, заставлять ставить их на старые машины не будут. Датчики на имеющиеся грузовики будут устанавливаться по желанию, уточняет человек, знающий об этом от федерального чиновника.
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