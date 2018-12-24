Разрушенная сопка перекрыла реку, питающую Бурейскую ГЭС
Станция работает в штатном режиме за счет воды из водохранилища
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Река Бурея, питающая ГЭС, перекрыта, возможно, из-за падения метеорита
Бурейская ГЭС
Бурейская ГЭС расходует для выработки электроэнергии воду водохранилища: река Бурея, питающая станцию, перекрыта, возможно, из-за падения метеорита, сообщил представитель «Русгидро», которой принадлежит ГЭС. Воды в водохранилище хватит до весны, станция работает в штатном режиме.
Русло реки Бурея примерно в 100 км выше ГЭС, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, полностью перекрыто обвалившимся грунтом: в реку упала вершина сопки – ее снес гигантский метеорит, рассказал «Коммерсанту» глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
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