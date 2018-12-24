«Газпром» не снизит расходы даже после завершения всех масштабных строек
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«Кратного снижения инвестиционной нагрузки не произойдет», – рассказал зампред правления «Газпрома» Алексей Круглов в интервью корпоративному изданию компании. На 2018–2019 гг. приходится пик капитальных затрат, связанный со строительством трех экспортных газопроводов: «Силы Сибири» в Китай, «Турецкого потока» в Турцию и Южную Европу и «Северного потока – 2» в Германию, напомнил Круглов. Но даже после завершения строек инвестпрограмма не опустится ниже 1 трлн руб., следует из его слов. На 2020 г. она планируется в размере 1,065 трлн руб., на 2021 г. – 1,251 трлн, сообщил Круглов.
Начиная с 2013 г. инвестпрограмма монополии лишь раз оказалась менее 1 трлн руб. (853 млрд руб. в 2015 г.), и это произошло на фоне вынужденного закрытия проекта «Южный поток», от участия в котором отказалась Болгария. Скорректированный показатель 2018 г. утвержден в размере почти 1,5 трлн руб., в бюджете на 2019 г. заложены инвестиции на уровне 1,326 трлн руб. Если прогноз Круглова сбудется, инвестпрограмма 2020 г. может стать одной из самых маленьких за восемь лет с 2013 г.
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