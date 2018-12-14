Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: «Газпром» берет башню

«Газпром» купит за 120 млрд рублей свою будущую штаб-квартиру – «Лахта центр»

Гигантский офисный центр в Санкт-Петербурге строился на деньги «дочки» «Газпрома» – «Газпром нефти»
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Самое высокое здание Европы – 462-метровый «Лахта центр» в ближайшее время сменит собственника. «Газпром» выкупает будущую штаб-квартиру у принадлежащей ему же «Газпром нефти», которая в течение последних лет финансировала строительство небоскреба, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с менеджерами обеих компаний. Сделка должна закрыться в ближайшее время, ее сумма превысит 120 млрд руб., рассказал один из собеседников. Близкий к «Газпрому» человек подтверждает: названная сумма близка к фактической. Уточнять ее он не стал. Ни на производственную программу, ни на внешнее финансирование выкуп «Лахта центра» не повлияет, добавляет он, график и суммы платежей синхронизированы с дивидендами от «Газпром нефти». Представители «Газпрома» и «Газпром нефти» от комментариев отказались.

Часть от общей суммы сделки уже была перечислена «Газпром нефти» в 2018 г., рассказывает один из собеседников «Ведомостей», основная доля платежей придется на 2019 г., остаток – на 2020 г. Договор компании заключат в декабре, акт передачи права собственности будет подписан в январе, знает он. Переход права собственности – это просто вопросы учета и эксплуатации, говорит собеседник: передача объекта сейчас необходима, чтобы с января начать внутреннее обустройство штаб-квартиры.

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