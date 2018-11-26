Как датская компания Hempel стала поставщиком краски для Лахта Центр

16 октября 2018 года в Петербурге произошло знаковое событие. Нашумевший газпромовский проект Лахта Центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Строительство велось шесть лет. На сегодняшний день основные строительные работы уже завершены, идет внутренняя отделка. До официального открытия Лахта Центра остается около года.
Как выбирали поставщиков
Столь амбициозный проект с самого начала привлек к себе повышенное внимание. Одним из главных вопросов стала безопасность проекта. Чтобы добиться высоких показателей надежности, архитекторы заложили в проект ряд интересных решений, например, самую современную систему защиты от пожаров.
Выбор поставщиков для проекта происходил особенно жестко. Например, в тендере на поставку лакокрасочных материалов участвовали 5 претендентов. Выбор заказчика пал на датскую компанию Hempel. В настоящий момент она уже поставила на проект около 150 тыс. литров различных покрытий. Это весьма значительные объемы.
Каким образом в условиях жесткой конкуренции была выбрана именно компания Hempel? Решающую роль сыграли огнезащитные свойства предложенных материалов. По требованию заказчика были проведены огневые испытания предлагаемых покрытий, и продукция Hempel единственная прошла их успешно. Важную роль сыграла и высокая скорость высыхания покрытий, позволяющая значительно сократить время работ.
Что поставляет Hempel
Для Лахта Центра выбраны такие лакокрасочные покрытия как Hempadur, Hempacore и Hempathane. Для окраски шпиля наиболее подходящей была признана система, включающая в себя покрытия Hempadur Avantguard 750, Hempadur Speed-Dry ZP 500 и Hempathane Fast Dry 55750 — в качестве финишного покрытия.
Для работы с внутренними поверхностями компания предложила две системы. В обеих в качестве промежуточного слоя применяется огнезащитная краска Hempacore One FD 43601 и финишное покрытие Hempathane HS 55610, а в качестве грунта используется Hempadur Fast Dry 17410 и Hempadur 15553.
Следует отметить, что покрытие Hempacore One FD 43601 прошло испытания по ГОСТ для огнезащиты металла до 120 минут на разные критические температуры по аналогии с Европейскими заключениями EN13381-8 и стандартом bs476-21. Металлоконструкции в течение этого времени не будут плавиться и разрушаться, что поможет выиграть ценное время для эвакуации людей и борьбы с огнем. Также покрытие Hempacore специально разработано для повышения эффективности нанесения за счет быстрого высыхания и большей толщины слоя, нанесенного за один проход.
Что нужно знать о Hempel
Hempel — один из лидеров мирового рынка лакокрасочных покрытий. Более 100 лет опыта, 28 заводов по всему миру и 11 научно-исследовательских центров позволяют компании предлагать клиентам покрытия превосходного качества.
Продуктовый портфель Hempel в России включает в себя широкий спектр наименований покрытий, помогающих защищать сооружения от коррозии, агрессивных химических веществ, огня и прочих воздействий в самых разных отраслях промышленности.
Недавно компания стала российским производителем. В 2016 году в Ульяновске был запущен собственный завод мощностью 16 млн литров покрытий в год. Объем инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей. Наличие собственного завода позволяет компании поставлять российским клиентам продукцию европейского качества по привлекательной цене и в короткие сроки.
Что нужно знать о Лахта Центре
Лахта Центр — это многофункциональный комплекс в Приморском районе Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Площадь проекта составляет около 400 тыс. квадратных метров. Входящий в него небоскреб высотой 462 метра стал вторым по высоте строением в России и Европе, уступая лишь Останкинской башне.
В офисной части комплекса разместятся структуры группы «Газпром». В общественной части расположатся рестораны, торговые галереи, апарт-отель, конгресс-центр, научно-образовательный центр, спорткомплекс и другие объекты инфраструктуры.
АО «Хемпель»