Как датская компания Hempel стала поставщиком краски для Лахта Центр

16 октября 2018 года в Петербурге произошло знаковое событие. Нашумевший газпромовский проект Лахта Центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Строительство велось шесть лет. На сегодняшний день основные строительные работы уже завершены, идет внутренняя отделка. До официального открытия Лахта Центра остается около года.

www.shutterstock.com «Вид на Лахта Центр»

Как выбирали поставщиков

Столь амбициозный проект с самого начала привлек к себе повышенное внимание. Одним из главных вопросов стала безопасность проекта. Чтобы добиться высоких показателей надежности, архитекторы заложили в проект ряд интересных решений, например, самую современную систему защиты от пожаров.

Выбор поставщиков для проекта происходил особенно жестко. Например, в тендере на поставку лакокрасочных материалов участвовали 5 претендентов. Выбор заказчика пал на датскую компанию Hempel. В настоящий момент она уже поставила на проект около 150 тыс. литров различных покрытий. Это весьма значительные объемы.

Каким образом в условиях жесткой конкуренции была выбрана именно компания Hempel? Решающую роль сыграли огнезащитные свойства предложенных материалов. По требованию заказчика были проведены огневые испытания предлагаемых покрытий, и продукция Hempel единственная прошла их успешно. Важную роль сыграла и высокая скорость высыхания покрытий, позволяющая значительно сократить время работ.

Что поставляет Hempel

Для Лахта Центра выбраны такие лакокрасочные покрытия как Hempadur, Hempacore и Hempathane. Для окраски шпиля наиболее подходящей была признана система, включающая в себя покрытия Hempadur Avantguard 750, Hempadur Speed-Dry ZP 500 и Hempathane Fast Dry 55750 — в качестве финишного покрытия.

www.shutterstock.com «Небоскрёб Лахта Центр»

Для работы с внутренними поверхностями компания предложила две системы. В обеих в качестве промежуточного слоя применяется огнезащитная краска Hempacore One FD 43601 и финишное покрытие Hempathane HS 55610, а в качестве грунта используется Hempadur Fast Dry 17410 и Hempadur 15553.

Следует отметить, что покрытие Hempacore One FD 43601 прошло испытания по ГОСТ для огнезащиты металла до 120 минут на разные критические температуры по аналогии с Европейскими заключениями EN13381-8 и стандартом bs476-21. Металлоконструкции в течение этого времени не будут плавиться и разрушаться, что поможет выиграть ценное время для эвакуации людей и борьбы с огнем. Также покрытие Hempacore специально разработано для повышения эффективности нанесения за счет быстрого высыхания и большей толщины слоя, нанесенного за один проход.

Что нужно знать о Hempel

Hempel — один из лидеров мирового рынка лакокрасочных покрытий. Более 100 лет опыта, 28 заводов по всему миру и 11 научно-исследовательских центров позволяют компании предлагать клиентам покрытия превосходного качества.

Продуктовый портфель Hempel в России включает в себя широкий спектр наименований покрытий, помогающих защищать сооружения от коррозии, агрессивных химических веществ, огня и прочих воздействий в самых разных отраслях промышленности.

Недавно компания стала российским производителем. В 2016 году в Ульяновске был запущен собственный завод мощностью 16 млн литров покрытий в год. Объем инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей. Наличие собственного завода позволяет компании поставлять российским клиентам продукцию европейского качества по привлекательной цене и в короткие сроки.

Что нужно знать о Лахта Центре

Лахта Центр — это многофункциональный комплекс в Приморском районе Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Площадь проекта составляет около 400 тыс. квадратных метров. Входящий в него небоскреб высотой 462 метра стал вторым по высоте строением в России и Европе, уступая лишь Останкинской башне.

В офисной части комплекса разместятся структуры группы «Газпром». В общественной части расположатся рестораны, торговые галереи, апарт-отель, конгресс-центр, научно-образовательный центр, спорткомплекс и другие объекты инфраструктуры.

АО «Хемпель»

https://www.hempel.ru/