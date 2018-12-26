Усманов купил второй цементный завод

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Мощности обоих заводов сопоставимы — около 2 млн т цемента в год Свердлов Леонид / ТАСС

Южно-уральская горно-перерабатывающая компания (ЮУГПК, контролируется Алишером Усмановым) из Оренбургской области сообщила, что приобрела 77% крупного цементного завода в Пермского крае – «Горнозаводскцемент» (контролировался Вячеславом Фурманом). Сделка была реализована с привлечением финансирования Газпромбанка. В планах ЮУГПК увеличение доли в «Горнозаводскцементе» до 100%.

Сумма сделки не раскрывается. Источник, знакомый с одной из сторон, говорит, что завод покупался без долга. На рынке подобный актив стоит около $100 млн, добавляет он.