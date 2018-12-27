Сельское хозяйство получило новый толчок для роста

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Сегодня основная позиция в российском агроэкспорте – сырье, а именно зерно Евгений Разумный / Ведомости

2018 год стал для российского агросектора переломным. Президент Владимир Путин поставил перед сельскохозяйственной отраслью амбициозную задачу – увеличить экспорт аграрной продукции более чем в 2 раза до $45 млрд в 2024 г. Еще 15 лет назад такое сложно было представить – по большинству продуктов питания Россия оставалась нетто-импортером.

Превратить российский агросектор из черной дыры в прибыльный бизнес помогала системная господдержка – сначала в виде квот на импортную продукцию, а впоследствии и деньгами по Национальному проекту развития АПК, преобразованному в госпрограмму. Суммарно за последние 10 лет на ее финансирование из бюджета выделено 1,9 трлн руб., по данным Минсельхоза. Это позволило достигнуть ключевых показателей, предусмотренных доктриной продовольственной безопасности, по мясу, зерну, сахару, растительному маслу. После введенного в 2014 г. продовольственного эмбарго и девальвации рубля удалось подтянуть даже такие отстающие направления, как производство тепличных овощей. В итоге импорт овощей сократился вдвое, а российские аграрии обеспечивают российский рынок огурцами на 80–85%, помидорами – на 60%, по данным Национального союза производителей плодов и овощей. Исключением остается молочная продукция, которой Россия обеспечена лишь на 82% против целевых 90%, согласно Минсельхозу.