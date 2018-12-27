Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4727 от 28.12.2018 под заголовком: На пороге газовой войны

Итоги-2018. У «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» остается год на переговоры о новом контракте

Но весь нынешний они потратили на выяснение отношений – от попыток разрыва контрактов до ареста активов
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Уходящий год и «Газпром», и «Нафтогаз» назовут победным. Российская компания вывела на проектную мощность крупное газовое месторождение Бованенково, достроила морскую часть газопровода «Турецкого потока» и начала укладывать вторую нитку «Северный поток». Кроме того, «Газпром», вероятно, отчитается о новом рекорде экспорта в дальнее зарубежье, хотя он и не дотянет до обещанных летом «более 200 млрд куб. м» – погода подвела. «Нафтогаз» непременно напомнит, что победил оппонента в cтокгольмском арбитраже, ждет компенсации в размере $2,56 млрд (плюс $180 млн пени) и получил разрешение на арест активов «Газпрома» в нескольких юрисдикциях. И ни одна из компаний не признает, что потерян без малого год, который стоило бы потратить на поиск компромиссного решения по украинскому транзиту.

Ведь контракты на транзит российского газа через Украину и поставки нашего газа в эту страну заканчиваются 31 декабря 2019 г. При этом у обеих сторон были взаимные претензии по действующим соглашениям от 2009 г., с которыми они дошли до суда. Вердикт арбитров был вынесен 28 февраля. Но вместо разрешения ситуации он загнал ее в тупик.

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