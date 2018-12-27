Россия рискует не занять 15% рынка сжиженного газа к 2025 году

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Перспективы России на мировом рынке СПГ туманны Денис Гришкин / Ведомости

В ближайшие семь лет предложение сжиженного газа вырастет в 1,5 раза – с 291 млн до 438 млн т в год, пишут аналитики Vygon Consulting в своем прогнозе развития мирового рынка СПГ до 2025 г. «На озвучиваемые Минэнерго 15% [рынка] в 2025 г. Россия может рассчитывать только при условии, что мировой спрос на СПГ будет соответствовать нашему консенсус-прогнозу, а все отечественные СПГ-заводы будут работать при полной загрузке», – пишут они. В расчетах аналитики учитывают «Арктик СПГ – 2» (проект «Новатэка»), «Балтийский СПГ», третью очередь «Сахалин-2» (оба – «Газпром») и Дальневосточный СПГ («Роснефть»). Если они не будут запущены вовремя, доля страны в общемировом производстве СПГ составит всего 6%, посчитали в Vygon Consulting.

Мировой рынок СПГ входит в новый инвестиционный цикл, и, чтобы не опоздать с новыми СПГ-проектами, России необходимо минимизировать любые риски, от которых зависит их утверждение. «До 2015 г. на фоне высоких цен на газ было принято множество инвестрешений (FID) по новым заводам СПГ. В результате сегодня на этапе строительства находится 16 проектов общей мощностью 93 млн т (51% базируется в США)», – напоминают аналитики. Если все они будут вовремя достроены, на рынке будет профицит мощностей по сжижению газа, считают в Vygon Consulting. Уже в 2020 г. он может составить около 21 млн т. Частично ситуация будет балансироваться за счет нехватки транспорта, имеющихся и заказанных танкеров-газовозов, – например, в 2020 г. их хватит для доставки только 352 млн из 374 млн т, возможных к производству.