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«Новатэк» досрочно запустил третью очередь «Ямал СПГ»

На церемонии пуска присутствовал Дмитрий Медведев
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«Новатэк» сегодня досрочно запустил промышленное производство на третьей линии завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ». Таким образом проект выходит на проектную мощность — 16,5 млн т СПГ в год.

Сегодня же началась погрузка первой партии СПГ с третьей технологической очереди. Как и год назад, на запуске первой линии «Ямала СПГ», под загрузку встал названный в честь погибшего президента Total ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери», построенный специально для проекта.

В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр энергетики Александр Новак, предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, представители властей и партнеров «Новатэка». «Событие очень знаменательное для всей газовой отрасли и для международных партнеров, для международной кооперации, – отметил Медведев. – Это уникальный проект, над ним работали свыше 60 000 человек и порядка 55 предприятий нашей страны. Строительство велось в крайне сложных условиях Заполярья и было завершено на год раньше». Важно, что «Ямал СПГ» будет стимулировать развитие Севморпути, сказал премьер.

«Ямал СПГ» в совокупности занимает около 5% мирового рынка сжиженного природного газа, отметил Михельсон. «Наши достижения открывают дорогу к созданию крупномасштабного кластера СПГ на базе традиционных ресурсов природного газа полуостровов Ямал и Гыдан, способствуя достижению нашей стратегической цели по производству 55–60 млн т СПГ в год к 2030 г.», — сказал предправления «Новатэка».

«По нашим оценкам, здесь можно производить от 90 до 100 млн т СПГ в год. Запуск этого проекта позволяет реализовывать 16,5 млн т. "Новатэк" планирует еще четвертую очередь мощностью 1 млн т, полностью используя российские технологии и с развитием целого кластера здесь на Ямале и Гыданском полуострове», — заявил Новак.

Третья линия «Ямал СПГ» заработала в технологическом режиме в конце ноября. Михельсон тогда указал, что досрочный пуск проекта такого масштаба не имеет аналогов в газовой отрасли, «известной частым превышением бюджетов и задержками реализации проектов». «Мы не только добились соблюдения запланированного бюджета, но и запустили третью очередь c опережением первоначального графика более чем на год», — заявил тогда Михельсон.

Инвестиционное решение о строительстве завода СПГ стоимостью $27 млрд в поселке Сабетта на базе Южно-Тамбейского месторождения было принято всего пять лет назад — в 2013 г. Опыт первой и второй технологических линий показывает, что от начала пусконаладочных работ до промышленного производства и первой отгрузки СПГ у «Новатэка» проходит не более месяца. Досрочное начало производства на второй и предположительно третьей линии «Ямал СПГ» позволит произвести дополнительно около 8 млн т сжиженного газа, говорил Михельсон. Такое количество СПГ может принести компании около $4 млрд дополнительной выручки.

У «Новатэка» 50,1% в проекте «Ямал СПГ», у Total – 20%, у CNPC – 20%, у Фонда Шелкового пути – 9,9%. «Ямал СПГ» пока остается единственным СПГ-проектом «Новатэка». Вторым может стать «Арктик СПГ – 2» на базе Утреннего месторождения (Гыдан). Менеджмент «Новатэка» говорил о плане к 2030 г. довести производство СПГ до 57–58 млн т в год.

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