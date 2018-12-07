Бизнес / ТЭК

США готовятся инвестировать в новые СПГ-терминалы

Спрос на газ на мировом рынке растет очень быстро
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Следующий год может стать крайне важным для американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Мировой спрос на это топливо быстро растет, а в США сейчас работают лишь три терминала для экспорта СПГ. Новые терминалы потребуют многомиллиардных вложений и решение об их строительстве нужно принимать в ближайшее время, говорят аналитики.

В стране уже строится нескольких объектов, одобренных еще несколько лет назад. Но, по мнению экспертов, даже их будет недостаточно для удовлетворения быстрорастущего спроса. В следующем году регуляторы могут одобрить еще 13 из 25 предложенных СПГ-терминалов, хотя вряд ли все из них будут в итоге построены. По оценкам аналитиков, в 2019 г. США могут увеличить свое предложение почти вдвое, или на 57 млн т, и в дальнейшем способны занять 20-30% мирового рынка СПГ.

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