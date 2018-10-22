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Меркель изменила отношение к импорту газа из США

Ее правительство поддержит строительство СПГ-терминала в Германии
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Правительство Германии решило помочь с финансированием строительства терминала стоимостью 500 млн евро для импорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила в октябре небольшой группе депутатов из Нижней Саксонии, где будет реализован проект, утверждают знакомые с ситуацией люди. Это означает готовность Германии пойти на уступки президенту США Дональду Трампу, который хочет, чтобы она заменяла российский газ американским.

Трамп настаивает на увеличении поставок СПГ из США в Европу. По словам немецких и американских чиновников, Берлин надеется, что покупка газа в США поможет сторонам уладить торговые разногласия и, возможно, даже убедит Вашингтон отказаться от угроз ввести санкции против «Северного потока – 2», который удвоит мощности для поставок газа из России в Германию.

Стратегический шаг

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Комментарии
Sarevok
17:41 22.10.2018
У зеленой энергетики нужно субсидии забрать, тогда, глядишь, цена на электричество в Германии упадет до уровня США
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