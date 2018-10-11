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Сенаторы США предложили профинансировать отказ от российского газа в Европе

Сенаторы США от обеих партий — демократ Крис Мерфи и республиканец Рон Джонсон — разработали законопроект о помощи Центральной и Восточной Европе в преодолении энергетической зависимости от России.

Предполагается, что в 2019-2023 гг. США смогут выделить $1 млрд американским компаниям на финансирование стратегических энергетических проектов, в «избранных» странах Европы, чтобы помочь диверсифицировать энергетику и «противостоять влиянию России». Речь идет о создании газотранспортной инфраструктуры в виде терминалов СПГ, реверсных соединений и хранилищ газа, а также распределенных электросетей. Помимо этого сенаторы хотят выделять $5 млн ежегодно на проектные разработки в этой области.

«Мы с полным основанием вложили миллиарды в укрепление обороны в Восточной Европе, но не стоит забывать о столь же опасном, удушающем энергетическом доминировании России в регионе, — заявил Мерфи. — Владимир Путин многое себе позволяет, потому столь значительная часть Европы находится в энергетической зависимости от России. Помогая нашим союзникам находить новые источники энергии, поддерживая стратегические проекты, мы сможем ослабить путинскую хватку в Европе и создать рабочие места в США».

Президент США Дональд Трамп недавно в очередной раз раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России. «Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если немедленно не сменит свой курс», – подчеркнул Трамп, имея в виду проект газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины. В 2017 г. США начали поставлять СПГ танкерами в Европу — американский газ закупают Польша и Литва.