Трамп призвал мир бороться с Ираном, ОПЕК и социализмом

В своей речи на Генассамблее ООН он рассказал об успехах США за время его президентства и в очередной раз высказался против «Северного потока – 2»

Президент США Дональд Трамп выступил со второй за свое президентство речью на Генассамблее ООН Timothy Clarly / AFP

Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 сентября, выступил со второй за свое президентство речью на Генассамблее ООН. Начало выступления он посвятил успехам США, вызвав смех в зале заявлением о том, что его администрация добилась больших успехов, чем почти все прежние президентские администрации страны.

«Американская экономика развивается так, как никогда до этого», – сказал он, отметив, в частности, что с тех пор как он был избран президентом, уровень благосостояния в стране вырос на $10 трлн, фондовый рынок достиг наивысшей точки за всю историю, а уровень безработицы упал до пятилетнего минимума. По его словам, с тех пор как он занял пост, США стали «сильнее, безопаснее и богаче».

Далее Трамп перешел к вопросам международных отношений. По его словам, он наладил «близкие отношения, дружбу и тесное партнерство с лидерами многих наций, находящихся в этом зале, и этот подход уже принес невероятные изменения».

Прежде всего американский президент привел в пример отношения с КНДР: «При поддержке многих стран, которые представлены здесь сегодня, мы начали взаимодействие с Северной Кореей, перейдя от угрозы конфликта к смелому и новому стремлению к миру». Трамп поблагодарил президента республики Ким Чен Ына за его «мужество и за те шаги, которые он предпринял», отметив в то же время, что «санкции останутся в силе до тех пор, пока не наступит денуклеаризация».

Также Трамп сообщил, что «новый подход» США к отношениям со странами Ближнего Востока привел к «великим успехам и историческим переменам». Американский президент заявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). «Я рад объявить, что благодаря военным США и нашему партнерству со многими нациями кровожадные убийцы, именуемые ИГ, были изгнаны с территории в Ираке и Сирии, которую они удерживали», – отметил он. Он подчеркнул, что в Сирии необходима «деэскалация военного конфликта и политическое решение с учетом волеизъявления сирийского народа».

От проблем, связанных с Сирией, он перешел к теме Ирана: «Каждое решение гуманитарного кризиса в Сирии должно также включать стратегию по борьбе с жестоким режимом, который подпитывал и финансировал этот кризис, а именно с коррумпированной диктатурой в Иране».

«Иранские лидеры сеют хаос, смерть и уничтожение. Они не уважают соседей и границ, суверенных прав наций. Вместо этого иранские лидеры грабят национальные ресурсы, чтобы обогатиться и распространить хаос по всему Ближнему Востоку и далеко за его пределы», – подчеркнул Трамп. Высказался президент США и о сделке по иранской ядерной программе, из которой он принял решение выйти. Эта сделка, по его мнению, стала «неожиданной удачей» для иранских лидеров: «За годы, прошедшие с момента заключения договора, военный бюджет Ирана вырос почти на 40%. Диктатура использовала эти средства для создания ракет с ядерным потенциалом, усиления внутренних репрессий, финансирования терроризма и финансирования хаоса и бойни в Сирии и Йемене». Трамп пообещал, что санкции против Ирана будут усиливаться.

Высказался президент США и о странах ОПЕК. «ОПЕК и страны ОПЕК, как обычно, грабят остальной мир, и мне это не нравится. <...> Мы защищаем многие из этих стран ни за что, а затем они используют нас, давая нам высокие цены на нефть», – отметил Трамп. Он потребовал от организации начать снижение цен.

От этой темы он перешел к теме энергетики в Европе, поздравив Польшу в связи со строительством балтийского трубопровода, призванного уменьшить зависимость от России. «Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если немедленно не сменит свой курс», – подчеркнул Трамп, имея в виду проект «Северный поток – 2».

Упомянув о том, что Венесуэла некогда «была одной из богатейших стран на Земле», Трамп высказал критические замечания о социализме. «Практически везде, где были опробованы социализм и коммунизм, они породили страдание, коррупцию и упадок. Жажда власти, присущая социализму, ведет к экспансии, вторжению и угнетению. Все народы мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он приносит всем», – подчеркнул американский президент.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж