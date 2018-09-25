Политика / Международные отношения

Трамп призвал мир бороться с Ираном, ОПЕК и социализмом

В своей речи на Генассамблее ООН он рассказал об успехах США за время его президентства и в очередной раз высказался против «Северного потока – 2»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 сентября, выступил со второй за свое президентство речью на Генассамблее ООН. Начало выступления он посвятил успехам США, вызвав смех в зале заявлением о том, что его администрация добилась больших успехов, чем почти все прежние президентские администрации страны.

«Американская экономика развивается так, как никогда до этого», – сказал он, отметив, в частности, что с тех пор как он был избран президентом, уровень благосостояния в стране вырос на $10 трлн, фондовый рынок достиг наивысшей точки за всю историю, а уровень безработицы упал до пятилетнего минимума. По его словам, с тех пор как он занял пост, США стали «сильнее, безопаснее и богаче».

Далее Трамп перешел к вопросам международных отношений. По его словам, он наладил «близкие отношения, дружбу и тесное партнерство с лидерами многих наций, находящихся в этом зале, и этот подход уже принес невероятные изменения».

Прежде всего американский президент привел в пример отношения с КНДР: «При поддержке многих стран, которые представлены здесь сегодня, мы начали взаимодействие с Северной Кореей, перейдя от угрозы конфликта к смелому и новому стремлению к миру». Трамп поблагодарил президента республики Ким Чен Ына за его «мужество и за те шаги, которые он предпринял», отметив в то же время, что «санкции останутся в силе до тех пор, пока не наступит денуклеаризация».

Также Трамп сообщил, что «новый подход» США к отношениям со странами Ближнего Востока привел к «великим успехам и историческим переменам». Американский президент заявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). «Я рад объявить, что благодаря военным США и нашему партнерству со многими нациями кровожадные убийцы, именуемые ИГ, были изгнаны с территории в Ираке и Сирии, которую они удерживали», – отметил он. Он подчеркнул, что в Сирии необходима «деэскалация военного конфликта и политическое решение с учетом волеизъявления сирийского народа».

От проблем, связанных с Сирией, он перешел к теме Ирана: «Каждое решение гуманитарного кризиса в Сирии должно также включать стратегию по борьбе с жестоким режимом, который подпитывал и финансировал этот кризис, а именно с коррумпированной диктатурой в Иране».

«Иранские лидеры сеют хаос, смерть и уничтожение. Они не уважают соседей и границ, суверенных прав наций. Вместо этого иранские лидеры грабят национальные ресурсы, чтобы обогатиться и распространить хаос по всему Ближнему Востоку и далеко за его пределы», – подчеркнул Трамп. Высказался президент США и о сделке по иранской ядерной программе, из которой он принял решение выйти. Эта сделка, по его мнению, стала «неожиданной удачей» для иранских лидеров: «За годы, прошедшие с момента заключения договора, военный бюджет Ирана вырос почти на 40%. Диктатура использовала эти средства для создания ракет с ядерным потенциалом, усиления внутренних репрессий, финансирования терроризма и финансирования хаоса и бойни в Сирии и Йемене». Трамп пообещал, что санкции против Ирана будут усиливаться.

Высказался президент США и о странах ОПЕК. «ОПЕК и страны ОПЕК, как обычно, грабят остальной мир, и мне это не нравится. <...> Мы защищаем многие из этих стран ни за что, а затем они используют нас, давая нам высокие цены на нефть», – отметил Трамп. Он потребовал от организации начать снижение цен.

От этой темы он перешел к теме энергетики в Европе, поздравив Польшу в связи со строительством балтийского трубопровода, призванного уменьшить зависимость от России. «Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если немедленно не сменит свой курс», – подчеркнул Трамп, имея в виду проект «Северный поток – 2».

Упомянув о том, что Венесуэла некогда «была одной из богатейших стран на Земле», Трамп высказал критические замечания о социализме. «Практически везде, где были опробованы социализм и коммунизм, они породили страдание, коррупцию и упадок. Жажда власти, присущая социализму, ведет к экспансии, вторжению и угнетению. Все народы мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он приносит всем», – подчеркнул американский президент.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике