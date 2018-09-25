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Трамп во время выступления на Генассамблее ООН вызвал смех в зале

Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной ассамблее ООН и, заявив об успехах своей администрации, вызвал смех в зале.

В начале речи он отметил, что его первое выступление на Генассамблее ООН в прошлом году касалось «угроз, стоящих перед миром», и что он «представил концепцию для достижения более светлого будущего для всего человечества».

«Сегодня, — продолжил Трамп, — я стою перед Генеральной ассамблеей ООН, чтобы поделиться выдающимися успехами, которох мы достигли. Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны», — сказал он.

Эти слова были встречены смехом. «Это абсолютная правда. Не ожидал такой реакции, но сойдет», — сказал Трамп, улыбаясь.

Первое выступление Трампа на Генеральной ассамблее ООН состоялось 19 сентября 2017 г. Тогда он призвал мировых лидеров противостоять «горстке режимов-изгоев», выделив среди них КНДР.

Основные мероприятия на 73-ей Генассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке, начались 25 сентября и продлятся неделю. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 28 сентября.