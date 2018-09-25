Трамп во время выступления на Генассамблее ООН вызвал смех в зале

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Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной ассамблее ООН и, заявив об успехах своей администрации, вызвал смех в зале.
В начале речи он отметил, что его первое выступление на Генассамблее ООН в прошлом году касалось «угроз, стоящих перед миром», и что он «представил концепцию для достижения более светлого будущего для всего человечества».
«Сегодня, — продолжил Трамп, — я стою перед Генеральной ассамблеей ООН, чтобы поделиться выдающимися успехами, которох мы достигли. Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны», — сказал он.
Эти слова были встречены смехом. «Это абсолютная правда. Не ожидал такой реакции, но сойдет», — сказал Трамп, улыбаясь.
Первое выступление Трампа на Генеральной ассамблее ООН состоялось 19 сентября 2017 г. Тогда он призвал мировых лидеров противостоять «горстке режимов-изгоев», выделив среди них КНДР.
Основные мероприятия на 73-ей Генассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке, начались 25 сентября и продлятся неделю. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 28 сентября.
Финансы
Новости
Центробанк увеличил оценку дыры в капитале «Югры» почти вдвое
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Дыра в капитале банка «Югра» составляет около 143 млрд руб., заявил представитель Центробанка в арбитражном суде Москвы в ходе рассмотрения заявления Банка России о банкротстве «Югры». Его слова приводит агентство «Прайм».
«По результатам обследования временной администрации обязательства составляют около 199,3 млрд руб., активы — около 56,3 млрд руб.», — сказал представитель регулятора. Ранее ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября 2017 г. составляла 86,1 млрд руб.
Центробанк с 10 июля 2017 г. ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Югра» и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. С 28 июля 2017 г. регулятор отозвал лицензию у «Югры». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб.
Банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 г. занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100».
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Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект постановления правительства, где уточнили требования к оборудованию для исполнения закона Яровой, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам Мантурова, Минпромторг работает именно над тем, чтобы операторы переходили на российские системы хранения данных для исполнения требований закона.
Поручение Минпромторгу и Минкомсвязи проанализировать и представить предложения по организации производства отечественного оборудования и ПО для хранения и обработки этих данных Владимир Путин давал еще в 2016 г.
В апреле этого года правительство разъяснило, как хранить переговоры абонентов и интернет-трафик по закону Яровой. По постановлению правительства операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. При этом операторы получили небольшую отсрочку – они обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.
А уже в мае Минкомсвязи стало разрабатывать поправки в постановление с этими условиями, следует из сведений на портале обсуждения проектов нормативных актов. Хотя текст поправок еще не опубликован, в описании проекта как раз говорится о возникшей потребности применять оборудование для накопления информации, произведенное в России.
Требования к этому оборудованию нужны для его сертификации, говорится в сопровождении к проекту постановления Минкомсвязи. В июле сертифицированных накопителей информации для хранения данных по закону Яровой еще не было, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Россвязи.
Представители Минкомсвязи, Минпромторга, Россвязи не ответили на запрос «Ведомостей».
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Россияне назвали троих самых успешных топ-менеджеров страны, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. На первое место респонденты поместили председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, его фамилию назвали 10% опрошенных.
На втором месте рейтинга оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его считают успешным 6% респондентов. Третью строчку занял Игорь Сечин, его выбрали 5%. Больше половины россиян (68%) затруднились назвать успешного топ-менеджера.
Большинство россиян (94%) слышали слово «топ-менеджер», но каждый второй опрошенный не знает, что оно означает. «О том, кто такие топ-менеджеры, знают 41% респондентов (62% среди людей с высшим образованием)», — говорится в отчете центра. 32% россиян считают, что топ-менеджер должен быть грамотным образованным и компетентным, 15% — коммуникабельным, 14% — порядочным. Лидерские качества отметили 12% россиян.
Треть опрошенных (33%) выразили уверенность, что стать топ-менеджером в России можно только с помощью дружеских связей. Доля респондентов, которые считают, что пост высшего уровня можно получить благодаря заслугам и успешному опыту управления, равна 28%.
Опрос проводился 12 сентября 2018 г., в нем участвовали россияне в возрасте от 18 лет, указывается в сообщении. Метод опроса — телефонное интервью с 1600 респондентами по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
10 самых влиятельных россиян по версии Forbes
Денис Гришкин / Ведомости
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов – 10 место
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор РЖД Олег Белозеров – 9 место
2/10
Михаил Метцель/ТАСС
Директор ФСБ Александр Бортников – 8 место
3/10
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – 7 место
4/10
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов – 6 место
5/10
Vladimir Rodionov / RIA-Novosti / AP
Премьер-министр Дмитрий Медведев – 5 место
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – 4 место
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер – 3 место
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Сбербанка» Герман Греф – 2 место
9/10
Alexander Zemlianichenko / Reuters
Президент России Владимир Путин – 1 место. На первом месте он оказался «автоматически» – «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу
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Авиакомпания «Победа» отменяет запланированные рейсы по маршруту Калининград – Лондон – Калининград. Перевозчик разослал соответствующие письма пассажирам, чьи жалобы можно встретить в соцсетях.
Рейсы DP859 и DP860 Калининград – Лондон – Калининград в период с 23 октября 2018 г. по 30 марта 2019 г. отменены, говорится в письме. Это решение связано с технической невозможностью обеспечить выполнение IT-требований пограничной службы в лондонском аэропорту «Станстед» по предоставлению персональных данных клиентов, объяснила там же авиакомпания. Будет ли «Победа» выполнять эти рейсы позже, – не уточняется. «Ведомости» ожидают комментариев от авиакомпании.
На момент написания материала на сайте «Победы» можно было выбрать опцию по покупке билетов из Калининграда в Лондон (такая функция обычно недоступна, если авиакомпания туда не выполняет рейсы – прим. «Ведомости). Однако на всех этих рейсах указано «нет мест», поэтому приобрести билет невозможно. При этом до сих пор можно приобрести билеты «Победы» в Лондон из Санкт-Петербурга и Москвы.
скриншот сайта «Победы»
В мае «Победа» получила допуск на выполнение регулярных рейсов из Санкт-Петербурга и Калининграда в Лондон. До этого регулярных рейсов из Калининграда в столицу Великобритании не было.
«Победа» основана в 2014 г. и входит в группу компаний «Аэрофлот». Лоукостер выполняет рейсы в более 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежных.
Как выглядит первый в России аэропорт, построенный с нуля
«Аэропорты регионов»
«Платов» – первый аэропорт, построенный в России с нуля в постсоветское время. Основным инвестором стала ГК «Ренова» Виктора Вексельберга
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«Аэропорты регионов»
Строительство началось в 2014 г. Общие инвестиции составили 47 млрд руб., из которых средства «Реновы» и привлеченные в Газпромбанке – 19 млрд руб.
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Валерий Матыцин/ТАСС
Площадь аэропорта – более 86 000 кв. м. Из них 50 000 занимает пассажирский терминал. Пропускная способность аэропорта – 5 млн пассажиров в год
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Валерий Матыцин/ТАСС
Аэропорт назван в честь атамана Донского войска, который участвовал во всех крупных сражениях XVIII–XIX вв. (русско-турецких войнах, Отечественной войне 1812 г.). На фото: портрет атамана Донского казачьего войска Матвея Платова на окне терминала
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«Аэропорты регионов»
Торжественное открытие аэропорта прошло 18 ноября 2017 г. Тогда «Платов» принял два первых рейса: лайнер «Ростов-на-Дону» авиакомпании «Россия» из московского «Внуково» и лайнер «Дон» авиакомпании «Азимут» из старого городского аэропорта
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Валерий Матыцин/ТАСС
В четверг, 7 декабря, аэропорт заработал на полную мощность – началось обслуживание внутрироссийских и международных рейсов
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«Аэропорты регионов»
Новый терминал построили к чемпионату мира по футболу в 2018 году
7/11
Валерий Матыцин/ТАСС
«Платов» будет самым дорогим в России аэропортом для авиакомпаний. Например, тариф за взлет и посадку будет в 1,6 раза больше, чем в прежнем аэропорту Ростова-на-Дону
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«Аэропорты регионов»
Половину рейсов из «Платова» будет выполнять новая авиакомпания – «Азимут» (проект совладельца «Внуково» Виталия Ванцева и его партнеров)
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Валерий Матыцин/ТАСС
У входа в терминал
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Валерий Матыцин/ТАСС
Продажа товаров с символикой футбольного клуба «Ростов»
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Курс аргентинского песо к доллару во вторник снизился на 5% после новости о неожиданной отставке руководителя ЦБ страны Луиса Капуто, сообщило агентство Bloomberg. Капуто проработал в этой должности всего три месяца.
В своем заявлении Капуто, бывший министр финансов Аргентины, объяснил отставку причинами личного характера. «Решение об отставке связано с личными причинами при наличии уверенности в том, что новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) восстановит доверие к бюджетному, финансовому, монетарному и валютному режимам», — говорится в заявлении регулятора.
Аргентина переживает самый тяжелый с начала века валютный кризис: курс песо в этом году рухнул на 50%. ЦБ страны 30 августа поднял ключевую процентную ставку сразу на 15 процентных пунктов — до 60% годовых с 45%. Сейчас ставка аргентинского ЦБ — самая высокая в мире. «Отставка (Капуто) произошла в худший момент из возможных — всего через день после сообщений о том, что Аргентина ищет дополнительной финансовой помощи», — отмечает Financial Times.
На минувшей неделе источники различных СМИ сообщили, что Аргентина ведет переговоры с МВФ об увеличении размера кредитной линии. В частности, газета La Nacion писала, что обсуждается ее увеличение на $3-5 млрд с текущих $50 млрд.
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Рубль на фоне ослабевших валют таких развивающихся стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Индия и Бразилия, выглядит очень устойчиво, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Министр отметил, что на развивающихся внешних рынках сейчас происходят «очень волатильные» и «кризисные» события. Он добавил, что валюты таких стран, как Аргентина, Турция, с начала года подешевели в два раза к доллару. «Если посмотреть на ряд других стран, таких как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро-доллар примерно на 15%, выглядит — конечно, на фоне тех валют — очень устойчиво», — отметил Орешкин.
Руководитель Минэкономразвития объяснил такую ситуацию хорошей макроэкономической ситуацией в России и бездефицитным бюджетом, а также положительным сальдо текущего счета и умеренным внешним долгом. По его словам, это обеспечивает общую экономическую стабильность. «Вторая история — это работающий механизм изъятия нефтяных сверхдоходов, который в том году запущен. Сейчас ЦБ приостановил покупку валюты по этому механизму (до конца года), и предложение на рынке увеличилось примерно на $6 млрд в месяц», — заметил Орешкин, комментируя причины устойчивости рубля.
В то же время министр обратил внимание на отток капитала с рынка государственных ценных бумаг. Он уточнил, что за несколько месяцев иностранные инвесторы вывели около 300 млрд руб. «Но это все позволяет балансировать, и в целом ситуация устойчивая», — подчеркнул Орешкин. Комментируя показатели инфляции, министр отметил, что они находятся в рамках целевых ориентиров ЦБ. Сейчас она составляет около 3%, целевой ориентир регулятора — 4%, напомнил чиновник.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
1/22
Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
3/22
Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
4/22
Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
5/22
Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
6/22
Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
7/22
Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
9/22
Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
14/22
CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
19/22
Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» проведет делистинг. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».
«Делистинг будет», – сказал Чемезов. Он напомнил, что акционеры проводят рекапитализацию компании. «Сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся, с теми, которые мы давали, выкупим, обязательное предложение сделаем всем миноритариям, выкупим, кто захочет, все акции, а потом будем думать, что дальше делать», – сказал Чемезов.
Этой весной доля Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault) выросла с 64,6 до 83,5%. Это случилось по итогам второго этапа рекапитализации «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» может провести делистинг после того, как Alliance Rostec Auto B.V. доведет свою долю в капитале производителя автомобилей до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, говорил в конце августа старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.
Выпуск начнется в 2022 г. Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис допустил, что с началом производства нового поколения будет сохранен и выпуск предыдущего внедорожника. Решение не принято и будет зависеть от норм экологического и технического законодательств
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«Аэрофлот» внес первых трех пассажиров в черный список за дебош на борту. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает «РИА Новости».
По его словам, речь идет о двух пассажирах, которые устроили дебош на рейсе Москва — Алма-Ата и в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении, а также о пассажире рейса Москва — Уфа, против которого было возбуждено дело по ст. 213 УК («Хулиганство»). Последний, сообщил гендиректор авиакомпании, «не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж».
Внесение в черный список еще четверых пассажиров находится на рассмотрении, рассказал Савельев.
Все фигуранты черного списка не смогут летать год только авиакомпанией «Аэрофлот», отметил гендиректор: на остальные компании группы это не распространяется, поскольку закона об объединении черных списков перевозчиков нет.
Российские авиакомпании с 4 июня 2018 г. получили право составлять черные списки пассажиров, фигурантам которых запрещено год летать ее рейсами. Основанием для внесения в этот перечень является невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17 КоАП), хулиганство на борту (ст. 213 УК), совершение действий, угрожающих безопасности эксплуатации воздушного судна (ст. 267.1 УК).
Авиакомпания не может отказать в перелете, если ее рейсы являются единственным способом, которым пассажир может вернуться на родину. Также исключением из правила являются случаи, когда пассажиру необходимо выехать на лечение, или на похороны родственника, или для сопровождения пассажира-инвалида.
Бизнес
Новости
Michael Kors возьмет другое название после покупки Versace
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Производитель дизайнерской одежды и сумок Michael Kors подтвердил покупку итальянского дома моды Versace за 1,83 млрд евро и объявил о смене названия после закрытия сделки на Capri Holdings Limited. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Michael Kors профинансирует сделку за счет имеющихся и заемных средств.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Michael Kors Джон Айдол назвал покупку Versace «важной вехой» для группы. «Versace был основан в 1978 г. и в течение 40 лет является образцом итальянской моды в люксовом сегменте», – отметил он. Айдол добавил, что компания планирует вкладываться в развитие бренда Versace и намерена вывести его на годовую выручку в $2 млрд и выше.
Креативный директор Versace Донателла Версаче, сестра покойного основателя модного дома Джанни Версаче, после сделки продолжит занимать свой пост. Во главе Versace также останется ее нынешний главный исполнительный директор Джонатан Эйкройд. Согласно договоренностям члены семьи Версаче получат долю в Capri Holdings Limited на 150 млн евро.
О готовящейся сделке накануне, 24 сентября, сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Эту информацию позже подтвердили источники Reuters и Financial Times и других изданий. Источники Reuters говорили, что по итогам сделки прежний владелец модного дома – инвестфонд Blackstone, купивший 20%-ную долю в Versace за 210 млн евро в 2014 г., полностью выйдет из итальянской компании.
Дом моды Gianni Versace был основан в 1978 г. в Милане. Компания специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса люкс – от модной одежды haute couture и коллекций готовой одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Сеть модного дома включает более 200 бутиков в крупных городах и свыше 1500 оптовых дистрибутеров.
Какая одежда будет модной следующей весной
Antonio Calanni / AP
Неделя моды в Милане собирает огромное число актуальных и успешных дизайнеров. На фото: модели в финале шоу Max Mara
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Luca Bruno / AP
Классика итальянской моды на показе Etro
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Luca Bruno / AP
Дизайнер Джорджо Армани с моделями в финале шоу Giorgio Armani
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Andreas SOLARO / AFP
Один из самых ожидаемых показов каждый год - Prada. Коллекции, создаваемые совладелицей и главным дизайнером марки Миуччей Прадой часто предвосхищают модные тенденции
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Antonio Calanni / AP
Модель на шоу Versace
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Antonio Calanni / AP
Moncler уже не первый сезон вместо традиционного дефиле моделей устраивает мероприятие необычного формата. В этот раз гостям и прессе устроили видео презентацию
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Antonio Calanni / AP
Шоу Dolce & Gabbana тоже вышло за рамки модного показа: это в очередной раз спектакль, главными героями которого стали звезды-поклонницы марки во главе с Моникой Беллуччи
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Luca Bruno / AP
В новой коллекции обычно консервативной марки Fendi много элементов спортивного стиля
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Antonio Calanni / AP
Американская топ-модель Джиджи Хадид в образе невесты в финале дефиле Moschino
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Antonio Calanni / AP
Модели на шоу Salvatore Ferragamo
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Antonio Calanni / AP
После ухода Роберто Кавалли с должности креативного директора Roberto Cavalli новый главный дизайнер марки Пол Сарридж экспериментирует со стилем: на смену яркой сексуальности пришли современные формы и силуэты
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Luca Bruno / AP
Финал показа Missoni
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Antonio Calanni / AP
Модель на шоу Marni
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Bebeto Matthews / AP
Главные модные показы проходят в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Первым марафон принимает Нью-Йорк. На фото: показ Michael Kors
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Diane Bondareff / AP
Главный показ недели моды в Нью-Йорке в этом сезоне - юбилейное шоу Ralph Lauren. Классик американской моды отметил 50-летие марки шоу в Центральном парке
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Andres Kudacki / AP
В коллекции Tom Ford как всегда много вещей с леопардовым принтом, ультракоротких юбок и одежды из кожи
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Charles Sykes/Invision/AP
Макияж для шоу Rodarte придумывал знаменитый визажист Франсуа Нарс, основатель косметической марки Nars
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Richard Drew / AP
Модели в финале показа Oscar de la Renta
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Diane Bondareff / AP
Коллекция Calvin Klein состоит из образов, вдохновленных классикой американского кинематографа, например фильмами «Челюсти» и «Выпускник»
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Richard Drew / AP
Главным дизайнером Carolina Herrera стал молодой американский дизайнер Уэс Гордон. В его коллекции много узнаваемых стилевых приемов основательницы марки Каролины Эрреры
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Kevin Hagen / AP
Модель на показе Marc Jacobs
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instagram.com/irinashayk
После Нью-Йорка площадкой для модных шоу становится Лондон. Центральный показ этого сезона - дебют Риккардо Тиши как креативного директора Burberry. Главными звездами его показа стали российские топ-модели Ирина Шейк и Наталья Водянова
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Vianney Le Caer/Invision/AP
Еще один дебют Лондона - коллекция Алексы Чанг, модного журналиста и блогера
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instagram.com/victoriabeckham
10-летний юбилей своей марки Victoria Beckham Виктория Бекхем отметила показом в родном Лондоне, хотя до этого выбирала Нью-Йорк
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому организатор согласованного митинга обязан уведомить власти об отказе от мероприятия не позднее, чем за один день. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.
Кроме того, законопроект предполагает, что организатор должен будет «принять меры по информированию граждан» об отказе от митинга. Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Инициаторы отмечают в пояснительной записке, что для обеспечения безопасности и медицинской помощи на согласованном мероприятии нужно тратить бюджетные деньги. В то же время, по мнению авторов проекта, в последнее время «участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий»: власти принимают меры, требующие денег, а мероприятие не проводится.
Параллельно с этим законопроектом в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за то, что организатор не уведомил власти об отказе от митинга. Этот документ принят только в первом чтении.
По нему в КоАП появится ст. 20.2.3 («Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия»). Гражданину по ней будет грозить от 5000 до 20 000 руб. штрафа, должностному лицу — от 10 000 до 30 000 руб., юридическому лицу — от 20 000 до 100 000 руб.
Финансы
Новости
Сбербанк рассказал о самых крупных расходах россиян за границей
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В июне – августе россияне в среднем тратили во время поездки за границу 67 000 руб. Сбербанк проанализировал расходы по банковским картам граждан России за рубежом в течение трех летних месяцев. Всего в отчетном периоде россияне потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд руб. (без учета авиабилетов). «Из них 34,7 млрд руб. пришлось на снятие наличных. Из безналичных расходов (106,5 млрд руб.) почти половина ушла на проживание», – отмечается в сообщении банка.
Самый крупный чек (8,1 млн руб.) за проживание в гостинице был оплачен в Индонезии, на острове Мойо. Чаще всего россияне тратили деньги за границей на покупку одежды (14,3%), товаров в супермаркетах (6,2%). Около 5,8% граждан предпочитали тратить денежные средства в ресторанах. Максимальная покупка (на 7,3 млн руб.) с использованием карты банка была совершена в торговом центре на Гавайях. Счет за самый дорогой ужин (3,1 млн руб.) был выставлен клиенту Сбербанка этим летом во Франции. «Самым активным путешественником, использовавшим карту Сбербанка, стала 28-летняя жительница Якутии. Летом девушка расплачивалась картой в 26 странах», – говорится в сообщении банка.
Больше всего денег россияне оставили в Италии (8,55 млрд руб.), Турции (8,4 млрд руб.) и Испании (6,75 млрд руб.). В Италии и Турции туристы из России предпочитают тратить деньги на покупку одежды и обуви (52,3% и 38,8% от совокупных трат соответственно). В Финляндии и Эстонии россияне активно покупают продукты питания (41,2% и 31,1% от расходов в стране соответственно). В Южную Корею, Израиль и Германию летят в основном за лечебными процедурами (43,5%, 28,2%, 15% от общих трат), в Монако россияне предпочитают совершать траты в основном в казино (28,8%). «Именно здесь этим летом зарегистрирован самый крупный платеж по карте. 39-летний житель Санкт-Петербурга за один вечер потратил в казино Монте-Карло 33,3 млн руб.», – отметили в Сбербанке.
10 городов мира, где туристы тратят больше всего денег
PIXABAY
Расходы иностранных туристов в разных странах растут на уровне или даже выше темпов роста ВВП, говорится в исследовании Mastercard. Компания изучила 132 города мира с точки зрения их привлекательности для путешествий и затрат туристов. Больше всего денег в 2016 г. туристы потратили в Дубае – $28,5 млрд (за год траты увеличились на 10%). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку
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PIXABAY
Эти города могут стать двигателями экономического роста в своих странах, подчеркивают аналитики. На втором месте Нью-Йорк, здесь туристы оставили $17 млрд (+1,5% к предыдущему году)
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Н. Карельская / Ведомости
Замыкает тройку городов-лидеров по максимальным расходам туристов столица Великобритании. Туристы, прибывшие в Лондон, больше всего тратят на шопинг. Лондон считается дорогим городом для путешественников – в мае Deutsche Bank составил индекс стоимости романтических, но недорогих встреч в 47 городах мира. Провести день вдвоем в Лондоне будет стоить $127,9
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Wong Maye-E / AP
В Сингапуре в 2016 г. туристы потратили $15,7 млрд, подсчитали эксперты Mastercard (0,3%). Например, за ночь в частном жилье в Сингапуре каждый путешественник оставляет в среднем $96. А на транспорте желающие осмотреть город экономят – на эту строку расходов приходится лишь 4,6% затрат туристов
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Sakchai Lalit / AP
В Бангкоке расходы туристов, пользовавшихся Mastercard, за год выросли на 10,9% до $14 млрд
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PIXABAY
В столице Франции путешественники потратили $12 млрд. Проживание – самая большая статья расходов в Париже (44,8%). Например, Париж – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компания берет с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
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PIXABAY
В Токио расходы иностранных туристов составили $11,3 млрд (+3,7%). Это один из самых быстрорастущих городов по тратам путешественников в мире. Так, в рейтинге самого дорогого города для свидания Токио занял третье место
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Henry Wang / PIXABAY
Путешественники потратили в Тайбэе в 2016 г. $9,9 млрд (рост составил 7%)
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PIXABAY
В столице Южной Кореи туристы потратили $9,4 млрд (+1,8%). Большая часть средств в Сеуле уходит на питание (47%), уточняют аналитики
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Мария Федюкина / для Ведомостей
В Барселоне туристы потратили $8,9 млрд за год (+7%)
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Андрей Гордеев / Ведомости
В Москве иностранные туристы потратили чуть более $1 млрд – примерно столько же, сколько в столице Доминиканы Санто-Доминго или в Будапеште, правда в топ-50 городов с максимальными тратами столица России не попала. При этом Москва заняла седьмое место в десятке европейских городов с самой быстрорастущей популярностью с 2009 по 2016 г. За этот период количество иностранных туристов, приезжающих в столицу России, увеличилось на 8,2%. В 2016 г. столицу посетили 5 млн иностранцев – 2 млн из стран ближнего зарубежья и 3 млн из стран СНГ, говорится в информации, размещенной на сайте Ассоциации туроператоров России
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Евгений Егоров / Ведомости
В Петербурге иностранные туристы потратили в два раза меньше, чем в столице, – всего $499 млн. В 2016 г. Северную столицу посетили более 1 млн зарубежных гостей. С 2009 г. количество туристов в Санкт-Петербурге увеличилось на 4,5%. А в первом полугодии 2017 г. Петербург посетили почти 2 млн иностранных туристов, при этом четверть из них – китайцы