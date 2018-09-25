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Трамп во время выступления на Генассамблее ООН вызвал смех в зале

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Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной ассамблее ООН и, заявив об успехах своей администрации, вызвал смех в зале.

В начале речи он отметил, что его первое выступление на Генассамблее ООН в прошлом году касалось «угроз, стоящих перед миром», и что он «представил концепцию для достижения более светлого будущего для всего человечества».

«Сегодня, — продолжил Трамп, — я стою перед Генеральной ассамблеей ООН, чтобы поделиться выдающимися успехами, которох мы достигли. Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны», — сказал он.

Эти слова были встречены смехом. «Это абсолютная правда. Не ожидал такой реакции, но сойдет», — сказал Трамп, улыбаясь.

Первое выступление Трампа на Генеральной ассамблее ООН состоялось 19 сентября 2017 г. Тогда он призвал мировых лидеров противостоять «горстке режимов-изгоев», выделив среди них КНДР.

Основные мероприятия на 73-ей Генассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке, начались 25 сентября и продлятся неделю. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 28 сентября.

Финансы
Новости

Центробанк увеличил оценку дыры в капитале «Югры» почти вдвое

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Дыра в капитале банка «Югра» составляет около 143 млрд руб., заявил представитель Центробанка в арбитражном суде Москвы в ходе рассмотрения заявления Банка России о банкротстве «Югры». Его слова приводит агентство «Прайм».

«По результатам обследования временной администрации обязательства составляют около 199,3 млрд руб., активы — около 56,3 млрд руб.», — сказал представитель регулятора. Ранее ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября 2017 г. составляла 86,1 млрд руб.

Центробанк с 10 июля 2017 г. ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Югра» и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. С 28 июля 2017 г. регулятор отозвал лицензию у «Югры». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб.

Банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 г. занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100».

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Технологии
Новости

Правительство предложит операторам закупать отечественное оборудование для закона Яровой

Ведомости
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Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект постановления правительства, где уточнили требования к оборудованию для исполнения закона Яровой, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам Мантурова, Минпромторг работает именно над тем, чтобы операторы переходили на российские системы хранения данных для исполнения требований закона.

Поручение Минпромторгу и Минкомсвязи проанализировать и представить предложения по организации производства отечественного оборудования и ПО для хранения и обработки этих данных Владимир Путин давал еще в 2016 г.

В апреле этого года правительство разъяснило, как хранить переговоры абонентов и интернет-трафик по закону Яровой. По постановлению правительства операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. При этом операторы получили небольшую отсрочку – они обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.

А уже в мае Минкомсвязи стало разрабатывать поправки в постановление с этими условиями, следует из сведений на портале обсуждения проектов нормативных актов. Хотя текст поправок еще не опубликован, в описании проекта как раз говорится о возникшей потребности применять оборудование для накопления информации, произведенное в России.

Требования к этому оборудованию нужны для его сертификации, говорится в сопровождении к проекту постановления Минкомсвязи. В июле сертифицированных накопителей информации для хранения данных по закону Яровой еще не было, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Россвязи.

Представители Минкомсвязи, Минпромторга, Россвязи не ответили на запрос «Ведомостей».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россияне назвали троих самых успешных топ-менеджеров страны

Ведомости
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Россияне назвали троих самых успешных топ-менеджеров страны, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. На первое место респонденты поместили председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, его фамилию назвали 10% опрошенных.

На втором месте рейтинга оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его считают успешным 6% респондентов. Третью строчку занял Игорь Сечин, его выбрали 5%. Больше половины россиян (68%) затруднились назвать успешного топ-менеджера.

Большинство россиян (94%) слышали слово «топ-менеджер», но каждый второй опрошенный не знает, что оно означает. «О том, кто такие топ-менеджеры, знают 41% респондентов (62% среди людей с высшим образованием)», — говорится в отчете центра. 32% россиян считают, что топ-менеджер должен быть грамотным образованным и компетентным, 15% — коммуникабельным, 14% — порядочным. Лидерские качества отметили 12% россиян.

Треть опрошенных (33%) выразили уверенность, что стать топ-менеджером в России можно только с помощью дружеских связей. Доля респондентов, которые считают, что пост высшего уровня можно получить благодаря заслугам и успешному опыту управления, равна 28%.

Опрос проводился 12 сентября 2018 г., в нем участвовали россияне в возрасте от 18 лет, указывается в сообщении. Метод опроса — телефонное интервью с 1600 респондентами по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Бизнес
Новости

«Победа» отменила рейсы из Калининграда в Лондон

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» отменяет запланированные рейсы по маршруту Калининград – Лондон – Калининград. Перевозчик разослал соответствующие письма пассажирам, чьи жалобы можно встретить в соцсетях.

Рейсы DP859 и DP860 Калининград – Лондон – Калининград в период с 23 октября 2018 г. по 30 марта 2019 г. отменены, говорится в письме. Это решение связано с технической невозможностью обеспечить выполнение IT-требований пограничной службы в лондонском аэропорту «Станстед» по предоставлению персональных данных клиентов, объяснила там же авиакомпания. Будет ли «Победа» выполнять эти рейсы позже, – не уточняется. «Ведомости» ожидают комментариев от авиакомпании.

На момент написания материала на сайте «Победы» можно было выбрать опцию по покупке билетов из Калининграда в Лондон (такая функция обычно недоступна, если авиакомпания туда не выполняет рейсы – прим. «Ведомости). Однако на всех этих рейсах указано «нет мест», поэтому приобрести билет невозможно. При этом до сих пор можно приобрести билеты «Победы» в Лондон из Санкт-Петербурга и Москвы.

В мае «Победа» получила допуск на выполнение регулярных рейсов из Санкт-Петербурга и Калининграда в Лондон. До этого регулярных рейсов из Калининграда в столицу Великобритании не было.

«Победа» основана в 2014 г. и входит в группу компаний «Аэрофлот». Лоукостер выполняет рейсы в более 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежных.

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Финансы
Новости

Курс аргентинского песо резко снизился после отставки руководителя ЦБ страны

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Курс аргентинского песо к доллару во вторник снизился на 5% после новости о неожиданной отставке руководителя ЦБ страны Луиса Капуто, сообщило агентство Bloomberg. Капуто проработал в этой должности всего три месяца.

В своем заявлении Капуто, бывший министр финансов Аргентины, объяснил отставку причинами личного характера. «Решение об отставке связано с личными причинами при наличии уверенности в том, что новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) восстановит доверие к бюджетному, финансовому, монетарному и валютному режимам», — говорится в заявлении регулятора.

Аргентина переживает самый тяжелый с начала века валютный кризис: курс песо в этом году рухнул на 50%. ЦБ страны 30 августа поднял ключевую процентную ставку сразу на 15 процентных пунктов — до 60% годовых с 45%. Сейчас ставка аргентинского ЦБ — самая высокая в мире. «Отставка (Капуто) произошла в худший момент из возможных — всего через день после сообщений о том, что Аргентина ищет дополнительной финансовой помощи», — отмечает Financial Times.

На минувшей неделе источники различных СМИ сообщили, что Аргентина ведет переговоры с МВФ об увеличении размера кредитной линии. В частности, газета La Nacion писала, что обсуждается ее увеличение на $3-5 млрд с текущих $50 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

Орешкин рассказал Путину об устойчивости рубля на фоне валют Турции и Аргентины

Ведомости
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Рубль на фоне ослабевших валют таких развивающихся стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Индия и Бразилия, выглядит очень устойчиво, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Министр отметил, что на развивающихся внешних рынках сейчас происходят «очень волатильные» и «кризисные» события. Он добавил, что валюты таких стран, как Аргентина, Турция, с начала года подешевели в два раза к доллару. «Если посмотреть на ряд других стран, таких как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро-доллар примерно на 15%, выглядит — конечно, на фоне тех валют — очень устойчиво», — отметил Орешкин.

Руководитель Минэкономразвития объяснил такую ситуацию хорошей макроэкономической ситуацией в России и бездефицитным бюджетом, а также положительным сальдо текущего счета и умеренным внешним долгом. По его словам, это обеспечивает общую экономическую стабильность. «Вторая история — это работающий механизм изъятия нефтяных сверхдоходов, который в том году запущен. Сейчас ЦБ приостановил покупку валюты по этому механизму (до конца года), и предложение на рынке увеличилось примерно на $6 млрд в месяц», — заметил Орешкин, комментируя причины устойчивости рубля.

В то же время министр обратил внимание на отток капитала с рынка государственных ценных бумаг. Он уточнил, что за несколько месяцев иностранные инвесторы вывели около 300 млрд руб. «Но это все позволяет балансировать, и в целом ситуация устойчивая», — подчеркнул Орешкин. Комментируя показатели инфляции, министр отметил, что они находятся в рамках целевых ориентиров ЦБ. Сейчас она составляет около 3%, целевой ориентир регулятора — 4%, напомнил чиновник.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» проведет делистинг

Ведомости
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Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» проведет делистинг. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

«Делистинг будет», – сказал Чемезов. Он напомнил, что акционеры проводят рекапитализацию компании. «Сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся, с теми, которые мы давали, выкупим, обязательное предложение сделаем всем миноритариям, выкупим, кто захочет, все акции, а потом будем думать, что дальше делать», – сказал Чемезов.

Этой весной доля Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault) выросла с 64,6 до 83,5%. Это случилось по итогам второго этапа рекапитализации «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» может провести делистинг после того, как Alliance Rostec Auto B.V. доведет свою долю в капитале производителя автомобилей до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, говорил в конце августа старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

«АвтоВАЗ» провел IPO в 2008 г. Сейчас акции компании торгуются на Московской бирже. Стоимость одной бумаги к 16.35 мск — 12 руб., свидетельствуют данные биржи.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» внес первых трех пассажиров в черный список дебоширов

Ведомости
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«Аэрофлот» внес первых трех пассажиров в черный список за дебош на борту. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает «РИА Новости».

По его словам, речь идет о двух пассажирах, которые устроили дебош на рейсе Москва — Алма-Ата и в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении, а также о пассажире рейса Москва — Уфа, против которого было возбуждено дело по ст. 213 УК («Хулиганство»). Последний, сообщил гендиректор авиакомпании, «не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж».

Внесение в черный список еще четверых пассажиров находится на рассмотрении, рассказал Савельев.

Все фигуранты черного списка не смогут летать год только авиакомпанией «Аэрофлот», отметил гендиректор: на остальные компании группы это не распространяется, поскольку закона об объединении черных списков перевозчиков нет.

Российские авиакомпании с 4 июня 2018 г. получили право составлять черные списки пассажиров, фигурантам которых запрещено год летать ее рейсами. Основанием для внесения в этот перечень является невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17 КоАП), хулиганство на борту (ст. 213 УК), совершение действий, угрожающих безопасности эксплуатации воздушного судна (ст. 267.1 УК).

Авиакомпания не может отказать в перелете, если ее рейсы являются единственным способом, которым пассажир может вернуться на родину. Также исключением из правила являются случаи, когда пассажиру необходимо выехать на лечение, или на похороны родственника, или для сопровождения пассажира-инвалида.

Бизнес
Новости

Michael Kors возьмет другое название после покупки Versace

Ведомости
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Производитель дизайнерской одежды и сумок Michael Kors подтвердил покупку итальянского дома моды Versace за 1,83 млрд евро и объявил о смене названия после закрытия сделки на Capri Holdings Limited. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Michael Kors профинансирует сделку за счет имеющихся и заемных средств.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Michael Kors Джон Айдол назвал покупку Versace «важной вехой» для группы. «Versace был основан в 1978 г. и в течение 40 лет является образцом итальянской моды в люксовом сегменте», – отметил он. Айдол добавил, что компания планирует вкладываться в развитие бренда Versace и намерена вывести его на годовую выручку в $2 млрд и выше.

Креативный директор Versace Донателла Версаче, сестра покойного основателя модного дома Джанни Версаче, после сделки продолжит занимать свой пост. Во главе Versace также останется ее нынешний главный исполнительный директор Джонатан Эйкройд. Согласно договоренностям члены семьи Версаче получат долю в Capri Holdings Limited на 150 млн евро.

О готовящейся сделке накануне, 24 сентября, сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Эту информацию позже подтвердили источники Reuters и Financial Times и других изданий. Источники Reuters говорили, что по итогам сделки прежний владелец модного дома – инвестфонд Blackstone, купивший 20%-ную долю в Versace за 210 млн евро в 2014 г., полностью выйдет из итальянской компании.

Дом моды Gianni Versace был основан в 1978 г. в Милане. Компания специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса люкс – от модной одежды haute couture и коллекций готовой одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Сеть модного дома включает более 200 бутиков в крупных городах и свыше 1500 оптовых дистрибутеров.

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Политика
Новости

Госдума установила срок уведомления властей об отказе от митингов

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому организатор согласованного митинга обязан уведомить власти об отказе от мероприятия не позднее, чем за один день. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроект предполагает, что организатор должен будет «принять меры по информированию граждан» об отказе от митинга. Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Инициаторы отмечают в пояснительной записке, что для обеспечения безопасности и медицинской помощи на согласованном мероприятии нужно тратить бюджетные деньги. В то же время, по мнению авторов проекта, в последнее время «участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий»: власти принимают меры, требующие денег, а мероприятие не проводится.

Параллельно с этим законопроектом в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за то, что организатор не уведомил власти об отказе от митинга. Этот документ принят только в первом чтении.

По нему в КоАП появится ст. 20.2.3 («Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия»). Гражданину по ней будет грозить от 5000 до 20 000 руб. штрафа, должностному лицу — от 10 000 до 30 000 руб., юридическому лицу — от 20 000 до 100 000 руб.

Финансы
Новости

Сбербанк рассказал о самых крупных расходах россиян за границей

Ведомости
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В июне – августе россияне в среднем тратили во время поездки за границу 67 000 руб. Сбербанк проанализировал расходы по банковским картам граждан России за рубежом в течение трех летних месяцев. Всего в отчетном периоде россияне потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд руб. (без учета авиабилетов). «Из них 34,7 млрд руб. пришлось на снятие наличных. Из безналичных расходов (106,5 млрд руб.) почти половина ушла на проживание», – отмечается в сообщении банка.

Самый крупный чек (8,1 млн руб.) за проживание в гостинице был оплачен в Индонезии, на острове Мойо. Чаще всего россияне тратили деньги за границей на покупку одежды (14,3%), товаров в супермаркетах (6,2%). Около 5,8% граждан предпочитали тратить денежные средства в ресторанах. Максимальная покупка (на 7,3 млн руб.) с использованием карты банка была совершена в торговом центре на Гавайях. Счет за самый дорогой ужин (3,1 млн руб.) был выставлен клиенту Сбербанка этим летом во Франции. «Самым активным путешественником, использовавшим карту Сбербанка, стала 28-летняя жительница Якутии. Летом девушка расплачивалась картой в 26 странах», – говорится в сообщении банка.

Больше всего денег россияне оставили в Италии (8,55 млрд руб.), Турции (8,4 млрд руб.) и Испании (6,75 млрд руб.). В Италии и Турции туристы из России предпочитают тратить деньги на покупку одежды и обуви (52,3% и 38,8% от совокупных трат соответственно). В Финляндии и Эстонии россияне активно покупают продукты питания (41,2% и 31,1% от расходов в стране соответственно). В Южную Корею, Израиль и Германию летят в основном за лечебными процедурами (43,5%, 28,2%, 15% от общих трат), в Монако россияне предпочитают совершать траты в основном в казино (28,8%). «Именно здесь этим летом зарегистрирован самый крупный платеж по карте. 39-летний житель Санкт-Петербурга за один вечер потратил в казино Монте-Карло 33,3 млн руб.», – отметили в Сбербанке.

10 городов мира, где туристы тратят больше всего денег

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