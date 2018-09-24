От Трампа ждут яркого выступления в ООН

США в этом месяце председательствуют в Совете безопасности ООН MANDEL NGAN / AFP

В Нью-Йорке в понедельник начинается неделя общих прений в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В среду президент США Дональд Трамп впервые возглавит заседание Совета безопасности ООН.

Сессия генассамблеи открылась 18 сентября, в ее повестку включен широкий круг вопросов: поддержание международного мира и безопасности, разоружение, устойчивое развитие, права человека, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитию международного права, говорится в сообщении МИД России. По данным «РИА Новости», на этой неделе запланированы выступления 93 глав государств, 41 главы правительств и 55 министров иностранных дел.

Среди главных тем сессии — политика мультикультурализма и противодействие протекционистским мерам государств. «Принципы мультикультурализма подрываются разными силами именно тогда, когда они нам больше всего нужны», — цитирует Associated Press (AP) генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Ожидается, что в поддержку мультикультурализма как ключа к международному миру выступит с трибуны ООН и президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако обсуждение этой темы может существенно осложниться в связи с позицией лидеров-популистов, пишет AP. В первую очередь речь идет о США, которые в этом месяце председательствуют в Совете безопасности ООН. «Мы действительно ценим суверенитет нашей страны. Это не значит, что политика мультикультурализма не работает, но это значит, что суверенитет – превыше всего, и мы будем делать все, чтобы его обеспечить. Многие страны разделяют наши убеждения», — приводит AP слова постпреда США при ООН Никки Хейли.

Президент США Дональд Трамп планирует активно участвовать в сессии: в понедельник он выступит на мероприятии, посвященном борьбе с наркотиками, во вторник состоятся его основное выступление на Генассамблее и переговоры с Гутеррешем. Главной темой выступления Трампа, помимо национального суверенитета, станет реформа международный торговли, передает агентство Axios со ссылкой на свои источники. На среду назначено выступление президента США в Совбезе ООН по теме нераспространения оружия массового поражения. Особое внимание будет уделено Ирану, написал Трамп в пятницу в своем Twitter. Кроме того, на полях сессии пройдут встречи президента с лидерами Южной Кореи, Египта, Израиля, Франции и Великобритании, говорится в официальном сообщении пресс-службы Белого дома.

Россию на сессии представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, председатели профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы Константин Косачев и Леонид Слуцкий, замглавы МИД Сергей Вершинин и постпред России при ООН Василий Небензя. По словам Слуцкого, планируются встречи с американскими парламентариями по проблеме задержания россиянки Марии Бутиной. Также будут, скорее всего, подняты вопрос об инциденте в Солсбери и об американской инициативе о новом ядерном соглашении с Ираном, заявил Небензя в интервью ТАСС в минувшую субботу. Кроме того, в повестку сессии по инициативе президента Украины Петра Порошенко включено обсуждение ситуации в Донбассе и Крыму: по мнению Порошенко, «это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду» о Крыме и Донбассе, сообщал ранее телеканал RT.

Генеральная ассамблея ООН – это не то место, где происходят какие-то прорывы в мировой политике, это обычная дипломатическая рутина, удобная для проведения встреч в разных форматах, поясняет политолог Федор Лукьянов: «На этой сессии самое ожидание событие – это, конечно, выступление Трампа. Он, очевидно, превратит это в шоу, но воспользуется этим, чтобы еще раз донести до мира интересы США». В прошлом году Трамп с трибуны Генассамблеи пообещал уничтожить Северную Корею как государство, и это был беспрецедентный случай, напоминает эксперт: «В этом году будет что-то новое, не менее яркое».