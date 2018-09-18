США перешли в масштабное торговое наступление на Китай

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Если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд, предупредил Трамп Jonathan Ernst / Reuters

Небольшая торговая ссора, затрагивавшая лишь 15% торговли между США и Китаем, превратилась в полномасштабную торговую войну, какой мир не видел с 1930-х гг., пишет Financial Times (FT) о решении президента США Дональда Трампа. В ночь на вторник он объявил о введении новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд. Они вступят в силу 24 сентября и составят 10% до конца года, а с января 2019 г. вырастут до 25%.

Если же Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд, предупредил Трамп. В таком случае США обложат пошлинами почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд.

У Китая «нет выбора, кроме как предпринять синхронные ответные меры» для защиты своих интересов, заявило министерство торговли Китая. Они будут введены также с 24 сентября. Подробные планы ответных действий китайских властей, суммы и списки товаров пока не опубликованы. Ранее Китай предупреждал, что ответит пошлинами на американские товары на сумму в $60 млрд. Из-за торгового дисбаланса с США Китай не может ввести пошлины на ту же сумму, но власти могут начать преследовать американские компании, работающие в стране, отказывать в согласовании сделок слияния и поглощения, задерживать выдачу лицензий и одобрение проектов, предупреждают FT и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на китайских чиновников и экспертов по торговле. Правда, недавно представители китайского правительства приглашали на встречу американских финансистов, чтобы убедить их в том, что Китай намерен продолжать конструктивное сотрудичество.