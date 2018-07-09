Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4604 от 09.07.2018 под заголовком: Война против торговли

Торговая война началась

Как она повлияет на мировые рынки и производственные цепочки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В пятницу две крупнейшие экономики мира ввели импортные пошлины на товары друг друга на $34 млрд каждая. Министерство торговли Китая обвинило США в «разжигании крупнейшей торговой войны в экономической истории», а президент Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами весь китайский импорт. Кроме того, может открыться второй фронт в автосекторе, а в противостояние втянется гораздо больше стран.

Война объявлена

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике