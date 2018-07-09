Статья опубликована в № 4604 от 09.07.2018 под заголовком: Война против торговли
Торговая война началась
Как она повлияет на мировые рынки и производственные цепочки
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В торговой войне не будет победителей
Petar Kujundzic / Reuters
В пятницу две крупнейшие экономики мира ввели импортные пошлины на товары друг друга на $34 млрд каждая. Министерство торговли Китая обвинило США в «разжигании крупнейшей торговой войны в экономической истории», а президент Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами весь китайский импорт. Кроме того, может открыться второй фронт в автосекторе, а в противостояние втянется гораздо больше стран.
Война объявлена
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